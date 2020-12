Član Kriznog štaba najavljuje: Postavićemo crvene linije preko kojih se neće ići

Imunolog i član Kriznog štaba Srđa Janković izjavio je da lekari ne vide mogućnost za značajnije popuštanje mera, kao i da će medicinski deo Kriznog štaba postaviti crvene linije preko kojih neće preći u popuštanju mera.

On je za RTS rekao da će Krizni štab u ponovo zasedati i da će tada razmatrati i mere za Novu godinu.

„To će biti razmatrano prema kretanju situacije, lekari ne vide mogućnost za veće popuštanje mera i ne vidi se mogućnost da se Nova godina slavi kao svaka Nova godina uz okupljanja. To je jako opasno, najbolje bi bilo da ljudi dočekaju Novu godinu u svojim domovima, to je naša preporuka“, rekao je Janković.

On je izrazio nadu da će u zdravstvenom smislu sledeća godina biti bolja i da će od proleća pandemija početi da jenjava, kao i da vakcinacija može da pomogne da to bude vidljivije.

Kada se radi o novom soju virusa, Janković smatra da se o njemu ne zna dovoljno, kao i da se mutacije stalno dešavaju, da najčešće nemaju neki vidljivi efekat, samo neke mutacije koje mogu da vode do evolucije virusa u nove podtipove, koji mogu da budu zarazniji.

Kako je rekao razmatra se otkazivanje letova iz i ka velikoj Britaniji i da Vlada razmatra svoje ugovorne obaveze.

Kada se radi o imunizaciji Janković kaže da postoji Nacionalno koordinaciono telo za vakcinaciju, da je potrebno poštovati proceduru, a da Agencija za lekove treba da obavi proceduralne stvari u vezi sa ispitivanjem vakcine da može da je pusti u promet.

„Starija populacija – osobe u domovima za stare – verovatno će biti prva populacija koja će primiti vakcinu zbog najveće ugroženosti, U pitanju su dani“, rekao je Janković, preneo je Tanjug.

(Sputnjik)

