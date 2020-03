Ćorić: Širenje lažnih vesti o koronavirusu treba kazniti

ZAGREB – Ministar zaštite okoline, Tomislav Ćorić, uoči današnje sednice vlade osvrnuo se na situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i na lažnu vest koja se širi društvenim mrežama, da će celi Zagreb biti izolovan.

Ćorić je novinarima rekao da ljude koji to rade treba kazniti.

„Mislim da su ljudi koji to rade idioti i da treba krivično da odgovaraju. To je strašno, u situaciji u kojoj velikim naporima radimo da sistem bude dobro organizovan i gde je cela Evropa tu gde je – to je suludo“, rekao je Ćosić, prenela je zagrebačka N1 tv.

Nakon što se na društvenim mrežama pojavio audio snimk o tome da je odlučeno da će Grad Zagreb biti izolovan zbog koronavirusa, portparol vlade Marko Milić je rekao da je reč o lažnoj informaciji i pozvao građane da ne nasedaju na netočne i zlonamerne objave.

„Informacija i snimak koji kruže društvenim mrežama o tome kako je odlučeno da će Grad Zagreb biti u karantinu je lažna“, rekao je Milić Hini.

Vlada i Krizni štab redovno i pravovremeno informisu hrvatsku javnost o svim merama koje se preduzimaju za suzbijanje pandemije koronavirusa u Hrvatskoj, kao što je to i danas bio slučaj, podsetio je.

„Apelujemo na sve građane da ne nasedaju na ovakve neproverene, netačne i zlonamerne informacije koje nepotrebno uznemiravaju javnost“, naveo je Milić.

(Tanjug)