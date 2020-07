Da li je moguće letovati tokom pandemije koronavirusa?

Da je ovo godina kao i svaka druga, sada bismo uveliko razmatrali koji aranžman da uplatimo, koje more nam je najprivlačnije ili kada da pišemo godišnji odmor. Međutim, svet kakav poznajemo preko noći se poklonio opasnosti zvanoj koronavirus, a nas dočekao nespremne.

Mi smo morali da zaustavimo svakodnevni život, obaveze i druženja, ali godišnja doba su nastavila svoj tok. Ovo leto situacija je drugačija, pa je pitanje da li će letovanje uopšte biti moguće, obzirom na zatvorenost granica, kao i potencijalna žarišta kovid-19.

Mnogi će odustati i nameće se dilema, ako uopšte i dalje planirate nekakav odmor, gde ovo leto možemo da se osvežimo i odmorimo? Kada je naša zemlja u pitanju letovanje često nije prva asocijacija, ali budući da se situaciji sa koronavirusom ne vidi kraj, sve više ljudi se odlučuje za domaći turizam.

Prema podacima lokalnih turističkih organizacija, do kraja leta popunjeni su kapaciteti u Prolom, Lukovskoj, Vrnjačkoj i Soko banji. U okviru domaćeg turizma postoji veliki broj banja koje nude bogat lekoviti sadržaj: Vrnjačka banja, Banja Vrujici, Sokobanja, Gamzigradska banja i mnoge druge banje imaju smeštajne jedinice koje nude sjajan spa tretman kakav neretko tražimo van granica zemlje.

Možda je idealan trenutak da obiđete neku od domaćih banja i onaj trenutak ugađanja sebi koji stalno ostavljate za kasnije, konačno iskoristite. Osim lekovitog i isceljujućeg sadržaja, domaće banje bogate su i turističkim sadržajem pa ćete pronaći i drugi vid zabave ako vam bude bio potreban.

Pronađite željenu lokaciju, odvojite produženi vikend, sedam ili deset dana i obiđite neku od planina naše zemlje. Možda ste strastveni zaljubljenik u more pa do sada niste uzimali u obzir odlazak na planinu u letnjem periodu, ali sada imate priliku da iskusite i ovu stranu letnjeg putovanja.

Ako se opredelite za posetu nekoj od planina, neće vam biti potrebno mnogo da shvatite da u ovoj zemlji zaista imate veliki izbor. Ukoliko želite nešto urbanije okruženje u kombinaciji sa prirodnim lepotama možete posetiti Kopaonik ili Zlatibor. Kopaonik važi za zimsku destinaciju, i obično je prva asocijacija na skijanje, ali iznenadiće vas lepota ove planine i u letnjim mesecima.

Ukoliko želite da budete u potpunosti okruženi prirodom, izmešteni iz bilo kakve urbane sredine, možete odabrati Rudnik, Rtanj ili Staru Planinu. Takođe, Tara je uvek sjajan izbor za porodični odmor, a ukoliko ne želite da budete okruženi ljudima, idaelne su brvnare na ovoj planini gde možete sebi da priuštite „korona free“ odmor.

Možete odabrati planinu koju do sada niste imali prilike da posetite, ili onu koju često posećujete i koja vam je blizu.

Naša zemlja nema izlaz na more, ali bogata je rekama i jezerima koji mogu biti neki vid zamene za more ove godine. Reke i jezera u našoj državi dala su nam priliku da uživamo i da se kupamo od početka leta pa sve do jeseni. Gotovo svaki grad ima svoje omanje kupalište na kom se stanovnici skupljaju i osvežavaju tokom leta.

Za one koji se do sada nisu susreli sa ovim čarobnim iskustvom, krstarenje Đerdapom može da bude jedan dan na vašem odmoru ako ste smešteni negde u blizini. Takođe sve popularnija krstarenja Beogradom ili kanjonom Drine od Perućca do Višegrada.

Gradovima po Srbiji, koji imaju šta da ponude turistima, mogu da budu i odlična početna stanica za obilaske tog dela zemlje. U blizini svakog grada nailazite na etno sela, u kojima na pravi način možete da osetite tradicionalni duh i da doživite autentično srpsko gostoprimstvo.

Kada su u pitanju etno sela, Srbija nudi veliki broj ovakvih turističkih kompleksa, koji su svojevrsni muzeji na otvorenom, a neki od najpoznatijih su Drvengrad, Moravski konaci, Tiganjica, Sirogojno, Terzića avlija.

Svakako da bi trebalo razmišljati o promeni svojih planova, ukoliko putovanje može da ugrozi bilo koga. Putovanje u bilo kom trenutku jeste lična odluka, ali takođe nosi određenu odgovornost, a u ovim danima možda i najveću do sada.

Ukoliko se odlučite za odmor, poštujte svie preporuke lekara kao i socijalnu distancu.

