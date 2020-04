Da li korona virus može da se prenese dodirom?

Koronavirus se uglavnom prenosi kapljičnim putem, kad zaražena osoba kašlje ili kija, ali osim držanja distance, mnogi ljudi su posebno oprezni kada dodiruju kvake, novčanice ili same novčanike. Stručnjaci kažu da je to u svakom slučaju dobra odluka.

„Studije upućuju na to da koronavirus na površinama može da preživi od nekoliko sati do nekoliko dana“, kaže Svetska zdravstvena organizacija.

Transmisija koronavirusa dodirom kontaminiranih objekta „jeste moguća“, navodi se i u saopštenju nemačkog Instituta za procenu rizika (BfR).

Iako na suvim površinama nije stabilan, inicijalni laboratorijski testovi o novom koronavirusu ukazuju na to da ostaje zarazan do četiri sata na bakrenoj površini, 24 sata na kartonskoj i dva do tri dana na plastici.

Drugim rečima, ako zaražena osoba kašlje i pritom poprska ručku korpe u prodavnici, sledeći kupac bi mogao da se zarazi ako dotakne ručku i nakon toga dotakne svoja usta, nos ili oči.

Pojašnjavaju da, čak i ako se virus nađe na koži, to nije ulazno mesto. Ako nakon toga operete ruke, primenili ste odgovarajuću preventivnu meru. Ističu da je bitno sveže kontaminiranu ruku ne stavljati na usta, nos ili na oči kako ga u organizam ne bismo uneli respiratorno ili konjuktivno.

BfR kaže da nema izveštaja o tomu da se neko na taj način zarazio. Da biste se zaštitili od virusa, uključujući koronavirus i virus gripa, stručnjaci savetuju temeljno pranje ruku sapunom i vodom i suzdržavanje od dodirivanja lica kada ste van kuće.

BfR ne vidi potrebu da zdrave osobe dezinficiraju površine.

Važno je zapamtiti da održavanje dobre higijene i oprez pri dodirivanju potencijalno kontaminiranih predmeta nisu zamena za ono najvažnije – fizičko distanciranje od najmanje dva metra. To je najbolji način za sprečavanje širenja zaraze.

(Hina/dpa)