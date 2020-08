Da li smo na putu ka leku protiv koronavirusa?

Mamac za virus korona napravljen je u laboratoriji i mogao bi biti prvi korak na putu ka leku protiv tog virusa. Radi se o veštačkom receptoru za koji se virus veže kako ne bi napadao ćelije ljudskog organizma.

Virus korona ulazi u organizam tako što se veže za receptor poznat kao ACE2. Naučnici su sada uspeli da naprave mamac sličan tom receptoru, kako bi sačuvali ljudske ćelije od opasnosti.

Prema rezultatima studije objavljene u časopisu „Sajens“, naučnici su pokazali da virus korona, kada se veže za veštački mamac, više ne napada ćelije. Za sada je to dokazano u laboratorijskim uslovima, a mamac se vezuje za virus čvrsto kao antitela koja proizvodi imuni sistem i ne dozvoljava mu dalje širenje.

Erik Proko, profesor na Univerzitetu Ilinoj i jedan od autora studije, kaže da su antitela „najbolje oružje organizma“ u borbi protiv virusa, prenosi Lajvsajens.

Njegov tim kreirao je veštački receptor, nazvan sACE2.v2.4, koji uspeva da veže ne samo SARS-Kov2, koji je izazvao trenutnu pandemiju, već i njegovog bliskog rođaka koji je početkom 21. veka izazvao pandemiju SARS-a.

Sledeći korak istraživača je da utvrde kako se ovaj mamac za koronu ponaša kod životinja, pošto je u laboratorijskim uslovima bio veoma uspešan. Ukoliko i kod životinja pokaže uspešnost, sledeći korak bi mogao da bude pravljenje leka u čijoj osnovi će biti, kako bi ljudi mogli da ga koriste.

