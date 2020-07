DF:Mandić otporan na koronu, režim podmeće lažne vesti

PODGORICA – U više crnogorskih prorežimskih medija objavljene su lažne vesti kako je predsedniku NSD i jednom od lidera DF-a Andriji Mandiću određena samoizolacija po povratku iz Republike Srpske, saopštio je Demokratski front (DF).

Još jedna lažna vest koja se uz to potura jeste da je Andrija Mandić bio u Srbiji, što je još jedna notorna neistina tvrdi DF i dodaje da je zloupotreba to što su CDM i drugi mediji objavili negativan test na koronavirus koji je Mandić uradio u Trebinju i koji je priložio na graničnom prelazu policiji i sanitetskoj službi. “Neko bi u normalnoj državi odgovarao za zloupotrebu tog urednog medicinskog nalaza iz granične sanitetske službe i njegovog dospeća u medije. Da Agencija za zaštitu ličnih podataka zaista postoji i da istinski radi svoj posao ona bi reagovala promptno na ovakvu zloupotrebu medicinskog nalaza Mandića,” saopštio je DF i napomenuo da, što se samog nalaza tiče on pokazuje da Andrija Mandić nema koronu, ali da ima “ono što bi svaki stanovnik na svetu poželeo – antitela koja ga čine otpornim na ovaj virus koji je uveo svet u totalni haos”.

(Tanjug)

