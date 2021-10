Direktor Bionteka: Sledeće godine trebaće nam nove vakcine

LONDON – Izvršni direktor i suosnivač kompanije Biontek Ugur Sahin smatra da će zbog brojnih mutacija korona virusa do sredine sledeće godine biti potrebne nove vakcine.

Sahin ocenjuje da će se vremenom pojaviti mutacije koje mogu da izbegnu imunološku odbranu organizma.

On kaže da su buster doze, kako izgleda, u stanju da se suprotstave glavnim varijantama, ali da će se na kraju razviti mutacije koje mogu da izbegnu imuni odgovor pojačan vakcinacijuom, zbog čega će biti potrebno razviti vakcine posebno namenjene određenim varijantama.

Čelnik kompanije, koja je u saradnji sa američkim Fajzerom proizvela prvu vakicnu protiv kovida-19, rekao je za „Fajnenšel tajms“ da su varijante koje su trenutno u cirkulaciji, pogotovo delta, zaraznije, ali da nisu dovoljno različite da umanje efikasnost vakcina koje se sada koriste.

„Ove godine nove vakcine nam apsolutno ne trebaju, ali sredinom sledeće godine ogli bismo da se nađemo u drugačijoj situaciji“, upozorio je Sahin.

Poručio je da će virus ostati i da će se dalje prilagođavati.

„Nema razloga da pretpostavimo da ćemo se sa sledećom generacijom virusa boriti lakše nego sa ovom. Ovo je kontinuirana evolucija i ta evolucija je tek počela“, rekao je Sahin.

On predviđa da će seldeće godine postojati dve glavne smernice u programima vakcinacije – buster za one koji su imunizovani i kontinuirani napor za vakcinaciju onih do sada nisu imali pristup vakcinama.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.