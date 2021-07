Direktor SZO otkrio šta će konačno zaustaviti kovid u svetu

Vakcinisanjem 70 odsto populacije svake zemlje na svetu bi omogućilo ne samo zaustavljanje pandemije korona virusa, već bi pokrenulo globalnu ekonomiju, izjavio je direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Gebrejesus.

„U saradnji sa šefovima Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke i Svetske trgovinske organizacije, pozvao sam na veliku globalnu akciju da se do septembra vakciniše najmanje deset odsto populacije u svakoj zemlji, najmanje 40 odsto do kraja godine i 70 odsto do polovine 2022. godine“, rekao je Tedros tokom uvodnog govora pred Međunarodnim olimpijskim komitetom u Tokiju.

On smatra da, ukoliko svet dostigne ove ciljeve, ne samo da će se završiti pandemija, već će se obnoviti ekonomije.

Za ispunjenje cilja, svetu je neophodno 11 milijardi doza, dodao je.

