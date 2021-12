Dodeljena priznanja najboljima u hotelskoj industriji Srbije

BEOGRAD – U Beogradu je večeras održan skup na kome su najboljima u hotelskoj industriji Srbije dodeljena priznanja „Ambasadori dobre usluge“.

Priznanja u 13 kategorija dodeljena su hotelima i pojedincima koji su hrabro odgovarali na izazove tokom poslednje dve godine, istrajali u odbrani kvaliteta i uspeli da ostvare vredne poslovne rezultate.

Dodela nagrada organizovana je pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, a pomoćnica ministra za turizam Jelena Milenković Orlić ističe da je hotelijerstvo veoma važno zato što, kako kaže, određuje pozicioniranje Srbije kao turističke destinacije na samo kod nas, već i na međunarodnoj turističkoj sceni.

Precizirala je da je tokom ove godine u Srbiji otvoren 31 hotel i dodala da su to uglavnom hoteli sa tri ili četiri zvezdice, ali da smo ove godine dobili i nova tri hotela koja imaju pet zvezdica – u Beogradu, Vrnjačkoj Banji i Kopaoniku.

„Koliko je veliki značaj hotelijerstva govori u prilog i činjenica da je upravo to jedan od razloga što mi ove godine beležimo za 84 odsto veći broj dolazaka stranih turista nego što je to bilo prošle godine“, rekla je Milenković Orlić i dodala da su to podaci koji ohrabruju.

Osim priznanja u 13 kategorija, dodeljen je i orden „Ambasador dobre usluge – I reda“ koji je dobio vlasnik kompanije Promont Group iz Novog Sada, Milinko Cicmil.

„Ovo je nagrada ne samo meni, već i mojoj porodici i mom timu. Ovo je nagrada koju zaslužuje cela ekipa, 317 zaposlenih u mom kolektivu. Hvala im na svemu“, rekao je Cicmil.

Prisutnima se obratio i ambasador Egipta u Beogradu Amr Alguvejli koji je rekao da je hotelijerstvo najviše pogođeno tokom krize izazvane pandemijom korona virusa.

Istakao je da je turizam između Srbije i Egipta apsolutno odličan i dodao da Egipat nikada nije zatvorio granice za srpske turiste.

„Veoma smo ponosni zbog toga. Sa ponosom dočekujemo srpske turiste, ali posebno bismo bili ponosni da više egipatskih turista dolazi u Srbiju“, rekao je Alguvejli i dodao da Egipat ima 110 miliona stanovnika, te da se od Egipta do Srbije avionom može stići za manje od tri sata.

U kategoriji „Hotelski brend godine“ priznanje je dobio MK Mountain Resort – hotel „Grand“ na Kopaoniku.

„Izuzetna nam je čast i zadovoljstvo da smo među dobitnicima, posebno što ova nagrada dolazi u pravom trenutku – u godini kada hotel ‘Grand’ obeležava 40 hgodina svog postojanja i u istoj nedelji kada smo svečano otvorili vrata tog hotela, nakon sedam meseci opsežne rekonstrukcije i kapitalne investicije od 28 miliona evra“, rekla je direktorka marketinga i komunikacija MK Mountain Resorta Svetlana Kostić.

U kategoriji „Hotel godine“ priznanje je dobio hotel „Ramonda“ koji se nalazi na planini Rtanj, u kategoriji „Lider hotelske industrije“ nagrađen je Dejan Pejčinović iz Resort Fruške terme u Vrdniku, a u kategoriji „Lider hotelske industrije“ Slavica Bogosavljević iz beogradskog hotela „Crowne Plaza“.

U kategoriji „GM godine“ priznanje su dobili Stana Đuran iz Courtyard Belgrade City Center Hotela i Đorđe Makuljević iz hotela „Fontana“ u Vrnjačkoj Banji.

U kategoriji „Menadžer najuspešnijeg sektora Prodaje & Marketinga“ priznanje je dobila Dina Vukićević iz hotela „Square Nine“ u Beogradu, a u kategoriji „Menadžer najuspešnijeg Sektora soba“ Dragan Gnjatović iz beogradskog hotela „Hyatt Regency“.

U kategoriji „Menadžer najuspešnijeg F&B sektora“ priznanje je dobio Boro Todorović iz hotela „Gorski“ na Kopaoniku, a u kategoriji „Menadžer najuspešnijeg Wellneš & Spa sektora“ Katarina Milivojević iz hotela „Izvor“ u Aranđelovcu.

U kategoriji „Ćef of the Year“ priznanje je dobio Jovica Nešković iz beogradskog hotela „Crowne Plaza“, u kategoriji „PREŠ zvezdica“ nagrađen je hotel „Sheraton“ iz Novog Sada, a u kategoriji „Partner godine“ Metro HORECA iz Beograda.

U kategoriji „Novi kvalitet“ nagrađeni su hoteli „Indigo“ iz

Beograda i „Sunce“ iz Sokobanje.

„Ambasadori dobre usluge“ je nagrada koja u domaćoj hotelskoj industriji predstavlja svojevrsni Oskar, a ovo je 15. godina kako se ta priznanja dodeljuju.

Priznanje „Ambasadori dobre usluge“ ustanovilo je istoimeno strukovno udruženje, u saradnji sa redakcijom časopisa „Turistički Svet“ 2006. godine, sa idejom da nagrađujući najzaslužnije ohrabruje hotelijere na rast i pozitivne promene.

(Tanjug)

