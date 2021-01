Doktor Kon iskreno o odnosu sa kolegama i najvećoj želji za 2021.

Epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa Predrag Kon izjavio je da mu je želja za 2021. godinu da se Krizni štab što pre raspusti.

„Jedina želja za 2021. godinu…Da se što pre raspusti Krizni štab. Srećna Nova godina!“, napisao je Kon na Fejsbuk profilu.

Doktor Kon je nedavno govorio i o odnosu sa drugim kolegama i doktorom Nestorovićem.

– Svakako da sam imao određenih razočaranja, a najteže su mi padali napadi koji su dolazili od ljudi sa kojima sam radio i sarađivao. Strašno me je zaboleo napad mog profesora, doktora Radovanovića. Ipak, volim da kažem da će istorija da sudi o tome šta se događalo, koje su odluke bile dobre, a koje ne.

Mnogo pažnje u javnosti je izazvao njegov odnos sa doktorom Nestorovićem.

– On je napustio Krizni štab svojevoljno i nemam šta dalje da komentarišem. Samo mi nije jasno zašto on kada je već izašao iz Kriznog štaba nastavlja da komentariše odluke Štaba? To mi nije jasno, zaista.

O svojoj ljubavi prema muzici poznati epidemiolog je rekao:

– Ja sam potpuno drugačiji čovek od ovog kojeg viđate svakodnevno. U javnosti ja sam profesionalac, lekar koji brine za zdravlje nacije. Privatno, ja sam čovek pesme, šale… Često se dešava da dođem kući nakon nekog gostovanja i upitam ukućane: „Jeste gledali onog Kona, je l’ bio dosadan kao i uvek?“.

Kon je nedavno rekao da kolektivni imunitet na korona virus od oko 60 odsto populacije može da se očekuje posle marta, ako se bude vakcinisalo 20 odsto stanovništva.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.