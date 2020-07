Doktor Kon: Virus nam se svima popeo na glavu (video)

Krizni štab za borbu protiv pandemije bi trebalo sutra da donese odluku hoće li za vikend biti ponovo uveden policijski čas. Epidemiolog dr Predrag Kon kaže da je sinoćnje proteste zbog takve mogućnosti shvatio kao bes i očaj prvenstveno usmeren prema virusu, koji se svima popeo na glavu.

Kon gostujući u Sputnjiku poručuje da je najvažnije da razumemo da nam je osnovni protivnik virus i da cela planeta, uključujući ljude različitih političkih opcija i različitih shvatanja života želi da korone više nema.

Protesti izraz očaja, virus se svima popeo na glavu

„Imali smo priliku da na protestima vidimo nagomilan bes, očaj i negativnu energiju koja je prvenstveno usmerena ka virusu a onda se ispoljava u odnosu na sve ono što se negativno doživljava u situaciji gde nam se virus svima popeo na glavu“, kaže član Kriznog štaba.

U Beogradu se, naglašava on, borimo da opstane zdravstveni sistem, situacija se ubrzano pogoršava, a iskustvo pokazuje da se najbrže dolazi do rezultata sa najrestriktivnijim merama, bio to policijski čas ili karantin.

„Nadam se da sve veći broj ljudi shvata da obavezno nošenje maski treba da bude adekvatna zamena za to zatvaranje. To znači da se svuda izbegava kontakt, čak i na otvorenom prostoru ako je bliži od jednog metra treba da bude s maskom, a u zatvorenom bez obzira na udaljenost mora da postoji maska. Zato što je onda mogućnost širenja virusa svedena na jedan posto“, objašnjava doktor.

Kao moguće mere Kon predlaže pored rigoroznije zabrane okupljanja s ograničenjem na pet osoba, dalje skraćenje radnog vremena, posebno restorana i klubova jer, kako ističe, na mestima gde se igra, peva i naglas skandira virus se prenosi i na veću daljinu pa je veća i mogućnost da dođe do zaražavanja.

Potrebna zajednička reč epidemiologa

Na pitanje kako komentariše pozive na smenu lekara u Kriznom štabu zbog toga što često iznose različite ocene koje zbunjuju javnost, Kon kaže da je pokretao inicijativu da se epidemiolozi izdvoje kao deo Kriznog štaba, kako se to ne bi dešavalo.

„Potrebna nam je vrlo jaka zajednička reč epidemiologa iz prostog razloga što se ona prilično razlikuje od nekih drugih. U timskom radu moguće je da se zajednički donose odluke a da svako interpretira odluke na različit način pa je to zbunjivalo ljude. To po meni nije dobro, što ne znači da će biti usvojeno to što ja govorim“, konstatuje naš sagovornik.

Raščistiti do kraja podatke o broju umrlih

Dr Kon se osvrnuo i na tvrdnje da ima mnogo više umrlih nego što se zvanično navodi, a na pitanje da li je bilo prikrivanja podataka odgovara:

„To je pitanje od milion dolara. To i jeste i nije najvažnije pitanje, zavisi kako se gleda. Prvi put smo imali da se epidemija ovakvog tipa prati zajedno sa IT sektorom koji je napravio posebnu aplikaciju koja se popunjavala na mestu dešavanja, i u bolnicama i u laboratorijama. Mi po našem zakonu imamo vrlo jasne obrasce kako se vrši prijava smrti od zarazne bolesti. Sad prvi put imamo alatku koja je napravljena zato da bi bila brza i da bi mogla da daje te podatke. Niko od nas nije sumnjao u takvu informatičku osnovu“, obrazlaže Kon.

Kako ističe, povodom iznetih sumnji na više mesta pokušao je da dobije objašnjenja i svuda mu je rečeno da apsolutno ne postoji mogućnost da se neposredno i za tako kratko vreme dobiju potpuno pouzdani podaci o smrtnosti.

On napominje da svaka prijava smrti od zarazne bolesti mora da bude potvrđena, a da se u ovom trenutku raspolaže podacima za mart i april, dok će za tekući period podaci stići u septembru i da u tom svetlu „svakako postoji nešto što treba do kraja raščistiti“.

Nikada za nas lekare nije bilo ovakve aktivnosti i ovoliko posla koji se sada na kraju stavlja na neki stub srama. To neću da prihvatim zbog struke, ali ni tvrdnje da je to u ovom trenutku apsolutno najvažnija stvar, naglašava naš sagovornik.

Od juna nastupio diktat ekonomije

Kon ne prihvata ni navode da se Krizni štab u svojim odlukama nije uvek rukovodio isključivo strukom, ali dodaje:

„U početku se sve što je struka govorila realizovalo istog momenta. Od šestog meseca nastupa ono što ja zovem diktat ekonomije, možemo ga nazvati i diktat politike, vlasti“.

Epidemiolog na kraju iznosi očekivanje da će za dve-tri nedelje doći do pada broja obolelih i poručuje da se ne treba opuštati.

„Ukoliko se u narednih četiri-pet dana smanji pritisak i počnu da deluju uvedene mere neće biti ni pooštravanja i uvođenja policijskog časa. Ukoliko se to ne dogodi onda nemamo drugog izlaza jer nemamo više gde da širimo kapacitet nego da idemo na zabranu kontakta, na koji god način se to izvede“, zaključuje Kon.

(Sputnjik)

