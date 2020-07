Dr Janković: Možete da imate koronu, a da je test negativan, evo zašto

Imunolog Srđa Janković izjavio je da krivulja broja pacijenata na respiratoru „kaska“ za krivuljom novoobolelih.

„To je očekivano, ne bih mogao da proglasim umirujućim, da smo stigli do poboljšanja, ali čak je i manje pogoršanje manje loše“, rekao je dr Srđa Janković povodom porasta broja pacijenata na respiratoru.

Doktor Janković je, gostujući u jutarnjem programu TV Pink, rekao da je respirator poslednja opcija gde jedan broj ljudi može da se spasi, ali na žalost ne svi.

„Smrtnost je više od 50 odsto, zavisi koliko su uspešne indikacije. Respirator je opcija koja spasava život onima koji bi sigurno umrli bez toga“, naveo je dr Janković.

On je govorio i o zaraženim pacijentima čiji su testovi bili negativni.

„Testovi imaju svoja ograničenja. Ako govorimo o pi-si-ar (PCR) testu, on je veoma pouzdan test koji otkriva da je virus prisutan. U uzorku može da se desi da virus bude u plućima i izaziva teške tegobe, da ima potrebu za respiratorom, ali da je u tom trenutku iščezao iz ždrela odakle je uzeo bris i zato je lažno negativan rezultat. Suština je, ako je klinička slika jasna da se test ponavlja“, pojasnio je dr Janković, preneo je Blic.

On je naglasio da je, kada je reč o epidemiološkim merama, sada akcenat na maskama i fizičkoj distanci.

„Treba da izbegavamo okupljanja i kontakte. Ako su neophodni, onda treba da se štitimo“, poručio je dr Janković.

Raznolika slika infekcije

Govoreći o karakterističnim simptomima virusa dr Janković je rekao da je klinička slika infekcije raznolika.

„Može da bude asimptomatskih slučajeva, da čovek nema nikakve tegobe, da to ne oseti i stvori antitela. Ne savetujem one koji imaju antitela da se ne štite jer ne znamo koliko dugo antitela štite. Isto je moguće da nastane upala pluća ili da osoba ima simptome prehlade. Postoji čitav raspon simptoma, zavisi od faktora rizika kao i količine virusa koju je neko udahnuo“, kazao je dr Janković i dodao da je kod nekih pacijenata bilo i stomačnih tegoba.

On je rekao i da je jako bitno da se ljudi na vreme jave lekaru.

„Postoji indikacija za testiranje, oni sa karakterističnim simptomima sa visokom verovatnoćom korone imaju prednost. Ostali treba da se jave lekaru u kovid ambulantama, da se proveri njihovo zdravstveno stanje. Cilj trijaže jeste da se odvoje oni kojima treba lečenje u bolnici od onih koji mogu da se leče kod kuće. Bolest je nepredvidiva i može se pogoršati bez najave, pa je bitno da budu u kontaktu sa lekarom“, rekao je on.

Dodao je i da lažno negativan rezultat može da se desi i pri kraju infekcije.

„Iz istog razloga kao za uzimanje uzorka, pa će test biti lažno negativan. Dešava se da dođe do novog razbuktavanja količine virusa koji se opet umnoži. Ima slučajeva da je neko preboleo virus proletos, pa opet oboleo. Ne znamo da li je nova infekcija, ali je moguće, važno je sa kolikom učestalošću se to dešava, većina ima imunitet pa se to javlja sporadično“, naveo je dr Janković.

Kada je reč o asimptomatskim slučajevima on je rekao da je suština da ima više ljudi koji su se zarazili, od onih koji su otkriveni, ali i da je tako nešto očekivano jer je to parametar svih epidemioloških modela.

„Zbog asimptomatskih slučajeva mere su opšteg karaktera, da svi nosimo maske i izbegavamo sve kontakte koje možemo. To je suština i onoga što je rekao dr Kon, da se ponašamo kao da smo svi zaraženi. Ne možemo sa ovim intenzitetom prenosa da znamo ko je zaražen, svako je potencijalno zaražen i jedino tako možemo da suzbijemo epidemiju“, istakao je dr Janković i dodao da nikako ne treba uzimati lekove preventivno i na svoju ruku bez konsultacije sa lekarom.

O posledicama po zdravlje koje ostavlja korona virus dr Janković je rekao da je to individualno i da je kod onih pacijenata sa težim oblicima veća verovatnoća posledica, a glavna od njih je smanjen kapacitet pluća.

Prema njegovim rečima, vakcina je nešto što bi moglo da pomogne svetu u iskorenjavanju virusa.

„Delotvorna i bezbedna vakcina koja može da se da svetskoj populaciji je nešto što bi moglo da nam pomogne da iskorenimo virus u celom svetu. Ove koje se ispituju možemo nazvati potencijalnim jer nisu potpuno bezbedne“, ukazao je dr Janković.

