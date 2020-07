Dr Kon: Gde je najkritičnija situacija sa koronom

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da se virus korona smanjuje u cirkulaciji u Beogradu i da se to vidi po broju onih koji se javljaju i kovid ambulante i po broju pregleda.

Dr Kon je za TV Pink naveo da se smanjuje i pozitivnost onih koji se upućuju na PCR test.

„Pozitivnost PCR se spušta, juče je bila oko osam odsto, ranije je bilo između 20 i 30 posto, govorim za poslednjih desetak dana. Pozitivnost u nekim ambulantama je bila čak i 80 odsto“, kazao je Kon.

Upitan u kom mestu je sada najkritičnija situacija on je naveo da je to Bujanovac, ali i ceo Pčinjski okrug, ali da se u manjim sredinama situacija relativno brzo stavlja pod kontrolu.

Problem u Beogradu je bio, kako je rekao, što skoro 60 odsto zaraženih nije znalo kontakte, te se tako nisu mogli ispitati klasteri.

Napominje da je važna kontrola samoizolacije kontakata i kućne izolacije onih koji imaju blagim tegobama.

Dešavalo se i u Srbiji, kao i u ostalim zemljama u svetu, da zaraženi sa blažim simptomima imaju promene na plućima, kao i da dođe do gubitka antitela i da se ponovo zaraze.

„Koliko dugo traje imunitet to je teško reći. Postoje slučajevi da dođe do gubitka antitela, ali to ne znači da nema imuniteta, može da se desi da ima memorijskog imuniteta. Imali smo slučajeve da oni koji su bili pozitivni ponovo se zaraze“, rekao je Kon, preneo je Tanjug.

Virusolozi, infektolozi, epidemiolozi, imunolozi koji se bore protiv kovida 19, naglašava on, na dnevnom nivou se čuju, imaju sve više ideja kako ćemo obezbediti da se mere poštuju.

„Tražimo da nam se upućuju zahtevi svake strukture društva. Imali smo zahtev FSS da se testiraju fudbaleri pred svaku utakmicu i taj zahtev nije realan, ali je realna kontrola fudbalera pred utakmicu“, zaključio je on.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.