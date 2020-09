Dr Kon: Ne znam zašto se priča o vanrednom stanju

Epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa dr Predrag Kon rekao je danas da o vanrednom stanju nije bilo rasprave od maja, kada je ono ukinuto.

„Ne znam kako je došlo do toga da se priča o vanrednom stanju. Pominjao sam to u smislu objašnjenja da je nemoguće sprovoditi nadzor, da se pišu samo rešenja i da treba veća kontrola, ali da je to moguće samo u vanrednom stanju i da je to neprimereno u ovoj situaciji“, naglasio je dr Kon u jutarnjem programu televizije Pink.

Kada je reč o pooštravanju postojećih mera on je istakao da to zavisi isključivo od epidemiološke situacije i da ih je neprimereno „pooštravati u relativno prihvatljivoj situaciji“.

On se osvrnuo i na epidemiološku situaciju u regionu i „nadzornom sistemu“ koji se odnosi na sve naše turiste koji se vraćaju.

„Oko nas gori, a virus ne poznaje granice, tu nema dileme. Nadzorni sistem je uveden, od njega očekujemo dosta i pokazuje prve rezultate. Na 700 onih koji prođu granicu jedan jeste sumnjiv i treba da se testira. Tako onda imamo vrlo dobar filter za otkrivanje tih slučajeva i da ih odmah izolujemo i lečimo. To je dobro i za njih, da bi što pre bili pod nadzorom, a i za ostale da ne bi širio virus – rekao je epidemiolog dr Kon.

Kreću prijave i po srednjim školama

„Drugi veliki rizik funkcioniše u smislu sprečavanja prenosa, to su mere u školama. Proradilo je i u srednjim školama, kreću prijave. To su pojedinačne prijave što je jako važno. Nije problem 10, 15 zaraženih u kratkom vremenu, ali tada je kasno – pojasnio je on.

Od petka je pod nadzorom 23.000 naših državljana, njih 36 se smatra sumnjivim, a kako objašnjava dr Kon, to nije mala brojka.

– Ako 36 smatramo da je malo onda ne razmišljamo epidemiološki, to su ogromne brojke. Ako je 1 na 1.000 zaražen onda smatramo to vanrednom epidemiološkom situacijom, a u ovoj situaciji imamo 1 na 700, daleko od toga da je to malo – istakao je on.

Doktor Kon je rekao da bez obzira na to što nećemo izbeći ulazak i povećanje virusa, to možemo da usporimo.

(Sputnjik)

