Dr Kon o ublažavanju mera za 1. maj: „Može se desiti da pokvarimo sve“

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da je apsolutno preterana rasprava o vanrednom stanju tokom predstojećeg vikenda i 1. maja jer je to poslednji vikend sa zabranom, a može da se desi da „pokvari sve“ i dodao da se ne oseća dobro zbog ublažavanja.

Kon je za RTS rekao da su lekari insistirali da bi trebalo izdržati produženi policijski čas tokom vikenda.

„Ono što je bila ideja je da se potpuno relaksiraju stariji što je, po nama, u ovom trenutku najznačajnije, da im se obezbedi da mogu da hodaju slobodno tokom čitavog perioda, to je bila suština predloga, ako ne računamo da bi se i frekvencija kontakata time sprečila“, rekao je Kon.

Navodi da je predlog da zabrana traje od četvrtka u 18.00 do subote u 5.00 „kompromisno rešenje“ i kom će se, kaže, raspravljati na sednici Kriznog štaba.

„Pretpostavljam da će struka prihvatiti, svako će pojedinačno da se izjasni kako obično i biva. Verovatno će biti tako kako je predloženo“, naveo je Kon.

Ukazao je da je ovaj vikend posebno značajan jer je, kako kaže, opšte poznato da u toku prvomajskih praznika postoje okupljanja i poznata druženja na otvorenom prostoru.

„Vremenska prognoza ide u prilog tome jer je po vlažnom vremenu teže prenošenje virusa, što je relativno dobro“, napominje Kon.

Navodeći da je ovaj vikend važan i da bi „mogao da pokvari sve“, Kon kaže da se ne oseća dobro zbog toga.

„Mislim da treba da se izdrži, ali razumem da je kompromis uvek najbolje sprovesti jer time izlazimo iz problema koji je isfabrikovan i preteran. Ljudi ne znaju koliko je ovo teška i smrtonosna bolest, da umre svaki peti stariji sa hroničnim tegobama“, navodi Kon.

Sada je sve, kaže, u našoj svesti.

„Ovo ponašanje, ovo insistiranje za ovaj vikend pokazuje da nismo došli svi do te svesti, to je jasno. Ako je nekome toliko važno da poslednja tri dana… Eto, nemam problema sa tim ali se ne osećam dobro jer to pokazuje da nismo još uvek razumni po pitanju toga protiv čega se zajedno borimo“, kaže Kon.

Kada je reč o ukidanju vanrednog stanja, epidemiolog Kon navodi da će se to dogoditi onog momenta kad aktivnost virusa bude nedelju dana vrlo niska.

Nakon toga, navodi, biće neophodno neprekidno pratiti virus. „Ako se ponovo diže, moraćemo da postupamo“, zaključio je Kon.