Dr Kon razbija “korona mitove”: Šta da radite, a šta ne?

Epidemiolog Predrag Kon, načelnik Jedinice za zarazne bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd u intervjuu za „Telegraf“ je pričao o tome kako (ne) možemo da se zarazimo koronavirusom, odnosno na koji sve način i gde možemo da ga „pokupimo“.

“Sada je već jasno da treba preporučivati kompletnom stanovništvu, posebno Beograda, da izbegavaju što više gradski prevoz i više kontakata. Bez obzira na to što nema zabrane, to znači da treba izbegavati kafiće. Tržni centri, supermarketi su, takođe, mesta koja su opisana kao mesta zaražavanja. Neke naše zabave treba sada privremeno odložiti sa vrlo jasnom namerom, a nama je namera da sačuvamo živote”, rekao je Kon ranije za “Telegraf”.

On je konstatovao da mi već imamo epidemiju i da što se tiče koronavirusa u Srbiji već postoji transmisija odnosno prenošenje bolesti unutar zemlje, ali to prate i mnoge zablude u vezi sa prenošenjem koronavirusa.

Da li možemo da se zarazimo ukoliko je zaražena osoba pre nas dirala slavinu, odnosno česmu?

– To, teoretski, jeste moguće, ali zato se dobro operu ruke i obriše slavina, pa nema mogućnosti za takvim prenošenjem. No, to zavisi, normalno, od naše ukupne kulture kako ćemo se ponašati.

Koliko koronavirus može da se zadrži na metalu?

– U principu, metal nije povoljno mesto za održavanje mikroorganizama, ali to je kratak vremenski period, sat vremena najduže, mada i mnogo i kraće.

Koliko se zadržava na rukama?

– Na rukama, kada se ne bi prale, pošto postoje organske podloge, može da traje i duže. Te precizne podatke daleko više znaju virusolozi. Nama je dovoljno da znamo da se i na takav način može preneti.

Da li su u borbi protiv ovog virusa dovoljne vlažne antibakterijske maramice?

– Sve može da pomogne, ali je zaista najsigurnije i najkvalitetnije prati ruke toplom vodom i sapunom.

Ako u šopingu probamo garderobu koju je pre nas probala zaražena osoba, da li možemo da se zarazimo?

– Ne na taj način.

Da li je tačno da ako nas boli grlo ne treba da pijemo hladna pića jer se tako širi virus, već samo topla?

– Predimenzionirana je štetnost hladne vode, to je jedino što mogu da kažem. Topla voda, simptomatski, često pomaže, dovodi do opuštanja, ali isto tako kod upale grla odnosno ždrela i sladoled može da pomogne. Tako da, ranija priča o hladnoj vodi, kao nečemu potpuno zabranjenom, nije preživelo naučnu proveru.

(Ana Kalaba, nova.rs)