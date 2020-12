Dr Kon se oglasio posle najveće srpske slave

Član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, epidemiolog Predrag Kon, oglasio se rano jutros na svom Fejsbuk nalogu, ocenivši da je način na koji je proslavljen Sveti Nikola do sada „najveća podrška herojskim zdravstvenim radnicima Srbije“.

“Dostojanstveno sa puno duha domaćini su u miru u svojim domaćinstvima proslavili zaštitnika svojih domova, čuvajući zdravlje i život. Veća nagrada i podrška zdravstvenim radnicima nije mogla doći u značajnijem trenutku. Srpska pravoslavna crkva je svojim porukama podržala život i zdravlje poštujući zdravstvene radnike. Jevrejska zajednica Srbije je u tišini i u svojim domovima proslavila Hanuku. Do svakog zdravstvenog radnika treba da stignu poruke podrške. To jeste solidarnost u pravom trenutku. Srećna vam slava domaćini Srbije još jednom!”, napisao je doktor Kon.

Način na koji je proslavljen Sveti Nikola je do sada najveća podrška herojskim zdravstvenim radnicima Srbije…. Posted by Predrag Kon on Saturday, December 19, 2020

Doktor Kon je inače vrlo aktivan na Fejsbuku, a kada se oglašava, to su najčešće poruke upozorenja, obaveštenja o kritičnosti situacije u kojoj se nalazimo, ili pak apel građanima da poštuju epidemiološke mere.

Ipak, ovog jutra, posle možda najveće srpske slave, Nikoljdana, epidemiolog Kon je za sve domaćine u Srbiji koji su juče proslavili svoju krsnu slavu imao potpuno drugačiju poruku.

(Sputnjik)

