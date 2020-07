Dr Kon: U Italiji to sad zovu „srpski virus“

Epidemiolog dr Predrag Kon rekao je za TV Prva da mi već imamo rezultate odgovornog ponašanja, inače bi imali nagli porast zaraženih naročito u Beogradu.

Kon ističe da na početku pandemije nije bilo nagađanja da virus ima slabije dejstvo na trudnice, povodom informacije da su preminule još jedna trudnica i njena beba.

„Nismo nagađali, nego koristili iskustva i podatke iz Kine. Ti podaci i dan danas su ostali, još uvek je retkost… Ali ova tragedija koja izaziva žaljenje je nešto što opominje. Nisu ni trudnice pošteđene. Nijedno po uzrastu grupisano stanovništvo nije pošteđeno. Postavlja se samo pitanje koliko su samo česte tako teške forme. Mi sa ovim smrtnim ishodu i kod deteta i kod majke imamo jednu ozbiljnu opomenu da dalje razmišljamo. Ukupno, za sve ovo vreme nije bilo toliko ozbiljnih situacija, sad oVuris se menja, ali utisak je samo da je virus podložan nekoj značajno promeni. Utisak nastaje kod većeg broja zaražavanja.

„Imate teške slučajeve i kod mlađih. Na ukupnom broju slučajeva vidite da se zaražavanje pomerilo ka većem broju mlađih“, rekao je Kon u emisiji 150 minuta na TV Prva.

„U Italiji to sad zovu srpski virus, kao što smo mi na početku zvali iz Milana ili Švajcarski. Sve su to verovanja da imaju mutacije ili sposobnosti za prenošenje“, rekao je on.

Slabija sposobnost prenošenja tokom leta nije pomogla na slavljima, tamo gde je jači govor, i veće je prenošenje nego inače.

„Tu se javljaju i superprenosioci, koji komuniciraju sa jako puno ljudi. Ako ne prepozanju da su zaraženi, preneće na jako veliki broj ljudi“, istakao je Kon.

Na pitanje da li je virus jači i mutirao kaže da postoje tzv sistemske ne reakcije, nego ispoljavanje bolesti, i tome bilo je i govora ranije.

„Više o tome treba da govore virusolozi, ali to je i patogeneza nastanka. Prodor virusa dalje i njegovo širenje i uticaj na koagubilssot krvi je nešto šot se pripisuje virusu, objašnjavao je Kon, dodajući: „Još uvek nije jasno do kraja zašto se to nekome događa nekom, nekom ne, ali to se vezuje i za prisustvo receptora virusa. Svakako da će o toj bolesti sve više da se zna.“

„Mali je broj koji su doživeli reinfekciju dokazan. Pozitivan nalaz, izlečili se, sa novom kliničkom slikom… Treba ih pratiti. Značajno je za budućnost, vakcinaciju. Puno toga je što se nedovoljno zna.“

Ponavlja da je važno da svi nosimo maske jer smo tako svi i najzaštićeniji i „svi koji ne znaju da su zarazni ili imaju blagu infekciju nevezenu za koronu sa maskom puno ljudi štiti.“

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.