Dr Nestorović: Virus je veštački, kod nas je stigao najlakši oblik

Pulmolog Branimir Nestorović rekao je da je pokušavao da utiče na ljude da se manje plaše jer je u medijima bilo preterivanja što se tiče kovida 19.

Nestorović je rekao za televiziju Prva da je sve vreme pratio svetske vesti i medicinske izveštaje, te da je primetio da se u medijima preteruje.

„Kada gledate medicinski deo vesti to nije strašno, a novinarski je bio strašan“, rekao je on.

On je kazao da je Srbija imala sreću što su već bili napravljeni modeli za borbu sa koronavirusom kada je kovid 19 stigao u zemlju.

„Videlo se da će biti dva meseca intenzivnije i treći manje intenzivno. Na početku je izgledalo crno, pogotovo na zapadu gde su mračili dibidus“, rekao je Nestorović.

Kako je kazao, povremeno je bilo preterivanja u medijima i na društvenim mrežama što se tiče straha od koronavirusa.

„Italijanski scenario nije mogao da nam se dogodi, ali mogli smo da imamo deset puta više mrtvih“, pojasnio je on.

Nestorović je podsetio da se se 40 godina bavi pulmologijom i zna da respiratorni virusi ne mogu toliko da budu smrtonosni.

Govoreći o hlorokinu i američkom predsedniku Donaldu Trampu koji je uzeo da koristi lek na svoju ruku rekao je da to nije preporučljivo.

„Postoji preventivno uzimanje leka, svakog ponedeljka se uzima. Mi to nismo preporučivali, jer on može da utiče na srce“, pojasnio je Nestorović i dodao da je korišćenje tog leka kao preventive loše, te da je u SAD došlo do trovanja.

On je kazao da su doktori u svetu svrstani politički, te da je će to ostaviti ružnu sliku na pandemiju koronavirusa.

„Tamo gde su guverneri demokrate, tamo su bile države zatvorene. Svuda je bilo puno politike“, rekao je on.

Pravljenje vakcine ide kilavo

Nestorović je kazao da pravljenje vakcine protiv koronavirusa ide loše, te da ona koju pravi firma Bila Gejtsa je jako loša i ne bi je primio.

„Od 15 koji su ih primili 3 imaju teška dejstva, samo 8 je imalo antitela. Pazite, to je 20 odsto“, rekao je on.

Dodao je da se radi na vakcini koja menja RNK pokušava da promeni genetiku kako bismo i ubuduće bili otporni na kovid 19, ali je to, prema njegovom mišljenju teško jer svaki virus mutira.

Prema njegovim rečima, krajem januara Grci su rekli da kovid 19 ima veštački ubačena dejstva, to su potvrdili i drugi lekari širom sveta.

„Onda je izašao Montanje, on je nobelovac iz Francuske. Prošle nedelje se pojavio australijski rad koji je pokazao da se virus najlakše vezuje za ljudske ćelije, ne ni na miševe. Onda bi on trebalo da se najviše vezuje za šišmiše, a ne za nas“, rekao je Nestorović.

On je kazao da ne veruje da ćemo ikada saznati ko stoji iza toga, iako je biološko oružje zabranjeno, Nestorović tvrdi da se ono ipak pravi.

Nestorović je kazao da ne zna odakle nam je došao virus u Srbiju, te da oni koji su došli iz Italije su imali najteži oblik kovida 19.

„Izgleda da smo mi imali s tip, to su i Kinezi rekli, koji je dosta slabiji“, rekao je on.

On je izneo da je u Kini bio A tip, u Italiji C tip kovida 19, a za SAD je rekao da „niko živ ne zna koji je tamo tip“.

Bitka za respiratore je bila jeziva

„Američka vojska je ulazila u skladišta medicinske opreme i uzimala respiratore. Tajni agenti i naša služba je nama nabavila respiratore“, rekao je on.

Kazao je da kada se radi o ljudskim životima ne veruje u demokratiju, te da je ona divna kada je situacija normalna.

„Mi smo se borili za sebe i ne vidim grižu savesti ako smo nešto prekršili“, zaključio je Nestorović.

Šetkajte se dok je virus slab

On je kazao da kada je mislio na namerno zaražavanje, nije mislio da organizujemo svadbu i svi se zarazimo.

„Mislio sam da se šetkate sad kad je virus slab“, kazao je Nestorović.

Nestorović je kritikovao što su u nekim zemljama ljudi bili potpuno zaključani, te da sada nemaju kolektivni imunitet.

(B92)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.