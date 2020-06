Dr Radovanović o povratku rigoroznih mera (video)

Govoreći o pandemiji koronavirusa u Srbiji i svetu, njihovim antitelima, najnovijim istraživanjima i primenama epidemioloških mera na današnjim parlamentarnim izborima u Srbiji, u jutarnjem programu „Probudi se“ na televiziji Nova S, govorili su virusolog Ana Banko i epidemiolog Zoran Radovanović.

Voditelj i autor emisije Danilo Mašojević razgovor je započeo primenom epidemioloških mera na današnjim izborima, te je reč dao Zoranu Radovanoviću.

“Krizni štab je bio za to da se na izbore dolazi sa maskom, ali predsednik republike je to korigovao i sada nesumnjivo pola građana veruje predsedniku, a pola kriznom štabu. Ne može narod sam da se opusti, uvek postoji neko ko opušta i zateže. Narod je kao stado, a uvek postoji pastir. Ukoliko dođe do problema sa stadom, pastir je odgovoran. Čovek bi mogao da pretpostavi da je zaraženih dvadesetak puta više nego što je zvanično rečeno. Verovatno negde oko pet posto populacije ima antitela, odnosno bilo je u dodiru sa virusom”, rekao je Radovanović za “Probudi se”.

Razgovor je potom otišao u smeru vakcina, antitela i mogućeg imuniteta koji pojedinac može imati na virus.

“Problem je međutim, iako je čovek bio zaražen, da li je i u kojoj meri stekao imunitet i koliko će to da traje? Da li antitela štite? Imamo još dosta nepoznanica”, rekla je Ana Banko i dodala:

“Mi smo o virusu dosta naučili do sada, ali najveća nepoznanica je kakav se imunitet stvara u toku ove infekcije. Ukoliko se oslonimo na prethodne koronaviruse, taj imunitet je relativno kratak. Interesantno je da ljudi koji su pokazivali simptome imaju i veću količinu antitela za razliku od asimptomatskih. Međutim, studije od pre nedelju dana u Kini, pokazuju da antitela opadaju i do sedamdeset odsto kroz tri meseca.”

Na pitanje šta možemo očekivati u budućnosti i da li ćemo imati povratak rigoroznih mera predostrožnosti, Radovanović odgovara negativno.

“Ponovo će posle današnjeg dana medicina odlučivati o tome šta treba raditi. Bili smo u jednom periodu kada su politički razlozi uticali na mere, zbog toga mi od početka maja, mimo očekivanja, nemamo dalji pad učestalosti bolesti, več ona stagnira. Taj nivo se održava između 20-30 do skoro 150 zaraženih. Jasni su razlozi. Primarni su bili izbori. Sada je vreme da počnemo da razmišljamo kako da izađemo na kraj sa ovom situacijom. Privreda ne bi mogla da izdrži rigorozne mere kao ranije. Verujem da neće biti strogih, već razumnih mera”, rekao je on.

Ceo razgovor sa Anom Banko i Zoranom Radovanovićem možete pogledati u videu na početku ovog teksta.

(Pero Jovović, nova.rs)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.