Dr Radovanović: Posaditi kineski model nije najbolje rešenje (video)

Nataša Miljković, voditeljka emisije „Među nama“ ugostila je putem Skajpa epidemiologa Zorana Radovanovića, koji je objasnio šta to znači primena kineskog modela u lečenju obolelih od korona virusa i šta znači kineski model pristupu virusu.

Ono što za sad znamo o kineskom modelu je masovno testiranje i potpuna izolacija.

”To je potpuno druga kultura, ne samo kulturološki, drugačije su socijalno ustrojeni, odnos prema vlastima je drugčiji, to je jedna vrsta poslušnosti koja je sad drugačija nego pre 20 godina. E sad uzeti taj pelcer pa ga nekritično posaditi ovde nije najbolja ideja i ja verujem da se to neće desiti. Inače naši epidemiolozi su vrlo kompetenti i sposobni, ono što im je nedostajalo je bio materijal. Oni nisu bili protiv SZO i stava da treba testirati, testirati, testirati, ali imali su malo testova i materijala, a izgleda da to nije bilo poželjno da priznaju pa su onda postavili jako visoko lestvicu ko će se testirati, pa su po tom kriterijumu ispalo je da testova ima dovoljno. Da ste vi rekli testiraćemo samo one građane Srbije koji su bili na primer na Vimbldonu bilo bi vam potrebno šest testova, možda jedan manje pošto se Monika Seleš testirala u Americi, ali sve zavisi od postavljenih i definisanih kriterijuma. E sad uz Kineze došla je i pomoć u materijalu, tako da mi sad možemo galantnije i skladu sa zahtevima SZO da sprovodimo mere”, kaže dr. Radovanović i na pitanje voditeljke šta znači masovno testiranje kaže:

“To znači trstiranje ljudi, koji su po kliničkoj slici slični da imaju tu bolest i išli su na infektivnu kliniku gde su vraćani sa savetom lezi 14 dana kod kuće, budi izolovan, terapija, kao da imaju tu bolest ali im je rečno ne možemo da testiramo, jer su testovi samo za one koje hospitalizujemo. U tom smislu ići će se šire. Nemačka je otišla u drugu krajnost može da se testira ko god hoće. Prema metodologiji SZO i u Britaniji njihov premijer i autoriteti kažu da se radi o godinu dana, dakle to će biti “on” i “off”, restrikcije, pa kad učestalost bolesti padne oni će restrikcije da popuste, a kad se pojača, oni će da povećaju i oni računaju da će takvih biti nekih šest situacija u godnu dana”, dodaje Radovanović.

Na pitanje voditeljke da li ima dovoljno laboratorija epidemiolog Radovanović odgovora:

“Uveli smo mere a nemao logistiku od telefonskih brojeva koje nismo mogli da dobijemo do laboratorija. Širi obuhvat znači da su potrebne stotine hljade ljudi koji će tragati za osobama koje su bili u kontaktu sa zaraženima. Za osobe iz inostranstva smo napravili karantin pa smo napravili grešku, oni trebaju da budu odvojeni od ostalih tokom maksimalnog perioda inkubacije, ako vi njih strpate u zajedničke spavonice gde ide zajednički mokri čvor, a ako jedan oboli za sve njih produžava se period inkubacihje i opet se računa od početka i tako ko zna koliko dana dok ne pandu prvi snegovi. Da bi se to izbeglo znači da moraju da imaju svoje sobe, kupatilo. Niko od njih nije bolestan ali se polazi od toga da su bili izloženi i inficirani i zato su poslani u nesrećni izbeglički kamp. Nije stvar što zidovi nisu okrečeni, nego što bili zajedno i što bi lanac infociranja išao ko zna koliko dugo.

Radovanović se osvrnuo i na Sajam i potresne slike koje su obišle svet

“Tu ima više problema, a što se tiče prenosa zaraze oni su svi zaraženi, oni su pozitivni i ne mogu da prenesu zaraze mnogu neke druge bolesti. Treba da postoji neka komoda, polica, natksna da ljudi imaju svoju privatnost. Ja se nadam da će tako biti kad je tu 3.000 ljudi na jednom mestu to je najveća spavonica na svetu. Tu se mora da vodi računa o psihološkim faktorima, jedan pacijent može da uznemiri hiljadu. Treba da se napravi selekcija, da budu izdovojeni, da ljudi koji boluju od prostete budu bliže mokrom čvoru da ne bi tumarali sat, sati i po puno toga treba sprečiti, a što se tiče prenosa zaraze oni su svi zaraženi.

(Andrej Mlakar, nova.rs)