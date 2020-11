Dramatično brzo popunjavanje bolnica u Srbiji

Dramatično brzo popunjavanje bolničkih kapaciteta pacijentima obolelim od korona virusa u Srbiji još jednom dovodi u pitanje gde ćemo da se lečimo ako obolimo. Iz bolnica upozoravaju da je situacija ozbiljnija nego u drugom piku, ali da moraju da izdrže. Ako dođe vreme da hirurzi leče pluća i to ćemo da radimo.

Iako Beograd dominira po broju novoobolelih koji se registruje od starta trećeg pika epidemije, eksponencijalan je porast broja novih slučajeva infekcije i u drugim gradovima. Prema poslednjim podacima za Beogradom slede Novi Sad, Valjevo, Kraljevo i Niš.

Primetan je i značajan porast broja hospitalizovanih koji premašuje dve hiljade, a iz Ministarstva zdravlja upozoravaju da će se pacijenti iz prestonice prebacivati u druge gradove, jer se kovid bolnice u Beogradu ekspresno pune iz dana u dan.

Hirurzi će lečiti pluća

Prema informaciji državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Mirsada Đerleka koju je pružio Sputnjiku, kapaciteti se pored Beograda najbrže pune u Valjevu, Kraljevu i Nišu.

Koordinator za kovid Opšte bolnice Valjevo Katarina Vasiljević Pantelić kaže za Sputnjik da je u ovoj bolnici trenutno hospitalizovano 55 pacijenata od 115 postelja koje je ova bolnica obezbedila za kovid pacijente. Prema njenim rečima situacija je teža nego u drugom talasu, a ako se ovako nastavi, do sredine sledeće nedelje kapaciteti će biti puni.

„Korona nam je ušla u škole, među prosvetne radnike i pojavljuju se slučajevi u Kazneno popravnom domu. Ušla je u Gorenje, u velika preduzeća i kolektive. Mi moramo izdržati, pa ako dođe vreme da hirurzi leče pluća i to ćemo da radimo“, kaže naša sagovornica.

Ona naglašava da su svi hospitalizovani pacijenti sa srednje teškom, a najviše teškom kliničkom slikom, i da su stariji od 60 godina. U ovoj bolnici koja je u kovid sistemu od početka epidemije, prema rečima naše sagovornice, i dalje pokušavaju da se posvete non kovid pacijentima koji su jedno vreme bili zapostavljeni, ali njene prognoze nisu optimistične.

„Mi ćemo se truditi da izdržimo što više možemo pošto nismo kovid bolnica, već kovid odeljenje. Pokrivamo kompletan Kolubarski i Mačvanski okrug. Nama čak i vantelesna oplodnja u ovom momentu radi, angio sala nam radi, nama hirurški programi za karcinome rade. Dokle ćemo moći, verovatno dok ne napunimo ovih 115 postelja i počnemo da se širimo ka ostalim odeljenjima. Moja neka procena je ako nastavimo ovakvim tempom, to će biti ponedeljak, utorak sledeće nedelje. Znači moraćemo jednostavno da redukujemo hirurške programe i sve ostalo na nivou bolnice i da se posvetimo koroni“, najavljuje Vasiljević Pantelićeva.

KC Niš se puni velikom brzinom

Od jutros se prema rečima pomoćnika generalnog direktora Kliničkog centra Niš Radmila Jankovića, i ovaj regionalni bolnički centar puni velikom brzinom. Kako nam kaže, u toku dana biće više od 30 prijema:

„Mi imamo dovoljno kapaciteta, ali oni će ići na uštrb zelene zone, jer mi ćemo morati da praznimo sprat po sprat nove zgrade Kliničkog centra. Teoretski možemo da primimo 700 teških pacijenata, ali se situacija prilično pogoršava. Ne znam nalaze testiranja od danas iz Niša, ali to je danima oko 50, i mislim da će danas biti i više. Sad se javlja i Leskovac, Vranje oko 50 pacijenata, u Kruševcu 70, tako da korona već hvata mnogo jači zalet“, kaže Janković i dodaje da trenutno u Nišu hospitalizovano blizu 130 pacijenata.

Moguć scenario iz aprila

Naš sagovornik ukazuje da non kovid pacijenti trenutno ne trpe, ali ukoliko se ponovi scenario od skoro hiljadu kovid pacijenata koji je bio u aprilu to će ići na uštrb uobičajenog medicinskog zbrinjavanja.

U Nišu je trenutno 16 pacijenata na respiratoru, a starosna dob hospitalizovanih je između 50 i 65 godina. Zastupljene su sve starosne strukture, ali mlađih osoba ima mnogo manje nego što je to bilo u drugom piku.

„Sad imamo apsolutno sve strukture, ali dominiraju pacijenti starije životne dobi. Nisu to baš pacijenti sa 80, 90 godina, ali negde tako iznad 50 do 65 su dominantni, i to su prilično teški klinički slučajevi. Nama ionako dolaze najteži slučajevi, ali to su uglavnom sad već pacijenti koje su verovatno mlađi zarazili. I to je nekako slika čini mi se svuda u Srbiji“, konstatuje Janković.

Direktor Opšte bolnice „Studenica“ u Kraljevu Zoran Mrvić ukazuje da je je ova bolnica od utorka postala kovid bolnica, pošto je infektivno odeljenje prepunjeno pacijentima zbog čega su oni prebačeni na interno odeljenje.

Problem dalji rast obolelih

„Kapaciteti koje sada imamo na tom odeljenju su između 70 i 80 mesta. Tako da nam za sada nije problem. Imamo 22 pacijenta, i to su većinom srednje teški i teški pacijenti što se kliničke slike tiče. Nadamo se da ćemo ovim tempom od dva do pet prijema na dnevnom nivou moći duže da izdržimo. Imamo osam postelja u jedinici intenzivne nege koje su opremljene sa respiratorima. Za sada je jedan pacijent na respiratoru, a svi ostali su još uvek na kiseoničnoj terapiji“, kaže on za Sputnjik.

Ono što može da predstavlja problem u narednim danima ako se nastavi rast novoobolelih, to je dalje popunjavanje kapaciteta, jer se na ovu bolnicu oslanjaju i Vrnjačka banja i Raška:

„U Kraljevu je juče bilo 59 novozaraženih, u Raškoj 17, a u Vrnjačkoj banji 7, što je ukupno 83 novozaražena. U poslednjih sedam dana taj broj se kretao između 50 i 70, pa je očigledno da on eksponencijalno raste. To je jedan od problema. Svetlo na kraju tunela vidimo da su blaže kliničke slike i da od ovih 83 neće svi biti primljeni, jer računamo na oko deset posto što je oko osam pacijenata, pa se nadamo da će tako i ostati kao što je i do sad bilo“.

Problem može da predstavlja i oboljevanje zdravstvenih radnika, jer je trenutno od 1.200 zaposlenih u Opštoj bolnici 52 radnika van stroja. Od toga je 5 lekara, 28 medicinskih sestara, 2 farmaceutska tehničara, jedan laborant i 5 nemedicinskih radnika.

„Ono što bih po hiljaditi put apelovao na naše sugrađane je samo da nam daju daha da možemo da im pružimo pomoć, da se ponašaju prema svim predloženim merama, da nose maske, da izbegavaju sve veće skupove i kontakte. Samo da nam na ovaj način omoguće da im pružimo pravu i adekvatnu medicinsku pomoć“, zaključuje Mrvić.

(Sputnjik)

