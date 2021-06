Dramatično upozorenje stručnjaka: Korona je možda procurila iz laboratorije

Otkako je novi koronavirus, SARS-CoV-2, otkriven krajem decembra 2019. godine, njime se potvrđeno zarazilo više od 166 miliona ljudi širom sveta, a službeno je od kovida-19 umrlo 3.4 miliona stanovnika sveta.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO), međutim, sada kaže da je pravi broj umrlih verovatno najmanje 6-8 miliona – možda i više. To bi, naravno, značilo da je i prava stopa smrtnosti od kovida-19 znatno viša od dosadašnjih procena, iako su se neki analitičari u poslednjih godinu dana svojski trudili da dokažu da nije mnogo viša od gripa.

Službeni broj „umanjuje taj puni efekat“ bolesti, istakao je analitičar SZO-a za podatke Vilijam Msemburi, prenosi Index.hr.

A iako je dominantna teorija u naučnim, medijskim i političkim krugovima poslednjih godinu i po bila ona o prirodnom poreklu, odnosno prelasku koronavirusa sa životinje na čoveka, poslednjih nedelja i meseci teorija o biolaboratoriji u kineskom gradu Vuhanu kao pravom izvoru kovida-19 doživela je veliki povratak.

Tome su doprinele nove informacije i izjave stručnjaka koje idu u korist ovoj teoriji, kao i izostanak napretka u dokazivanju prirodnog prenosa virusa sa životinje na čoveka. Ali treba naglasiti da hipoteza koja se sada vraća u fokus ne uključuje paranoične spekulacije o virusu kao biooružju ili namernom kineskom puštanju virusa u (sopstvenu) okolinu, već na slučajno curenje virusa zbog rizičnog istraživanja bez dovoljnih zaštitnih mera.

Bajden zatražio novu istragu teorije o curenju iz laboratorije

Sve je kulminiralo prošle nedelje objavom američkog predsednika Džoa Bajdena da je naložio američkoj obaveštajnoj zajednici da „udvostruči svoje napore u istraživanju porekla pandemije kovida-19“, uključujući mogućnost da je procureo iz laboratorije u Vuhanu kao i da ga obavesti o svojim saznanjima za 90 dana.

Uprkos tome što je SZO-ov tim, u zajedničkom izveštaju s kineskim naučnicima, nakon istrage koja je uključivala obilazak Instituta za virologiju u Vuhanu (WIV) u februaru zaključio da je ova teorija „krajnje neverovatna“, Bajden je dao do znanja da je, prema preliminarnom izveštaju koji je dobio ranije ovog meseca, američka obaveštajna zajednica podeljena između dva scenarija nastanka kovida-19.

„Dok dva elementa u obaveštajnoj zajednici naginju prvom scenariju (ljudskom kontaktu s inficiranom životinjom), jedan više naginje drugom – svaki s niskom ili umerenom pouzdanošću. Većina elemenata ne veruje da postoje dovoljne informacije da bi se jedan scenario procenio kao verovatniji od drugog“, objasnio je Bajden u svojoj izjavi.

Podsetimo, Bajdenova administracija postavila se prilično kritički prema SZO-ovom izveštaju u februaru, naglašavajući da je „duboko zabrinuta“ zbog toga kako su prezentovani prvi nalazi SZO-ove istrage i da je imperativ da izveštaj bude nezavisni – „s nalazima stručnjaka i bez intervencija ili izmena kineske vlade“.

Ali šta god da se na kraju utvrdi o poreklu virusa SARS-CoV-2, naučnici su uvek znali da postoji rizik od curenja nekog smrtonosnog patogena koji se istražuje u laboratorijama širom sveta, piše BBC.

Hamiš de Breton-Gordon: Biolaboratorije su otvorena meta za teroriste

A sada se nizu stručnjaka koji upozoravaju na ovaj katastrofalni scenario pridružio i vodeći stručnjak za biološko oružje Hamiš de Breton-Gordon, bivši pukovnik britanske vojske i komandant Zajedničke hemijske, biološke, radiološke i nuklearne pukovnije, koji je u međuvremenu postao akademik. Svetski je poznat po svom istraživanju posledica hemijskog i biološkog ratovanja, posebno u Iraku i Siriji.

Breton-Gordon je, u svetlu obnovljene zabrinutosti o mogućnosti curenja koronavirusa iz laboratorije u Vuhanu, sada pozvao čelnike vodećih razvijenih zemalja G7 da razmotre stroža ograničenja, upozoravajući da su slabo regulisane laboratorije prilika za teroriste.

„Nažalost, proveo sam dobar deo svog života na mestima gde postoje odmetnute vlade koje žele da naškode drugim ljudima. Mislim da su te laboratorije otvorena meta za teroriste i druge, a na nama je da im to otežamo što je više moguće“, kaže Breton-Gordon za BBC.

A međunarodne kontrole u centrima u kojima se opasni virusi stvaraju, odnosno manipulišu i proučavaju, kako se sada ispostavlja, uznemirujuće su slabe.

Naučne laboratorije koje rade s patogenima različitih vrsta klasifikuju se prema njihovom potencijalnom stepenu rizika od biološke opasnosti i, shodno tome, potrebnim merama bezbednosti, od nivoa 1 do 4. Samo pedesetak laboratorija širom sveta ulazi u kategoriju 4, među njima i Porton Down blizu Salisburija – britanski centar za biološka i hemijska istraživanja najviše tajnosti.

Kineski naučnici testirali koronaviruse s minimalnim zaštitnim merama?

Porton Down se često opisuje kao zlatni standard za biološku sigurnost. Laboratorije kategorije 4 i inače su zaista vrlo strogo regulisane. Ali, laboratorija kategorije 3 sa slabijim kontrolama ima daleko više – Bretton-Gordon kaže da postoji više od 3.000 laboratorija kategorije 3 širom sveta.

Većina tih biolaboratorija uključena je u medicinska istraživanja, ali to često uključuje čuvanje i testiranje virusa kao što je SARS-CoV-2. A neki od njih su u zemljama poput Irana, Sirije i Severne Koreje – s režimima u čiju dobronamernost veliki deo međunarodne zajednice, blago rečeno, nema poverenja.

Dodatni problem i razlog za sumnju u curenje koronavirusa proizlazi iz toga što se, iako Institut za virologiju u Vuhanu ima Nacionalnu laboratoriju za biosigurnost nivoa 4 koji je izgrađen 2014., u sklopu instituta nalaze i laboratorije nižeg stepena 2 i 3.

Tim američkih diplomata i naučnika obišao je 2017. laboratoriju u WIV-u i, zabrinut neadekvatnim bezbednosnim standardima koje je video, poslao je telegram u Vašington kojim „upozorava na potencijalnu zdravstvenu krizu“, piše časopis Politico.

Britanski naučni autor i bivši novinar i urednik u prestižnim časopisima Science i Nature Nicholas Wade u svojoj velikoj analizi na platformi Medium piše da su, po pravilima koja su bila na snazi do početka pandemije 2020., koronavirusi SARS-1 i MERS morali da se testiraju na bezbednosnom nivou 3, a svi ostali koronavirusi mogli da budu testirani na nižem nivou 2. To znači da su virolozi u Vuhanu, umesto u „svemirskim“ odelima i hermetički zatvorenim prostorijama s obaveznom dekontaminacijom pri izlasku, testiranja koronavirusa koji bi mogli da zaraze ljude sprovodili u običnim laboratorijskim mantilima, rukavicama i hirurškim maskama.

„U novoj laboratoriji ozbiljno nedostaje odgovarajuće obučenih tehničara i istražitelja potrebnih za sigurno upravljanje ovom laboratorijom visokog nivoa“, napisao je američki tim nakon inspekcije u telegramu.

SARS procurio više puta iz laboratorije u Pekingu

Zanimljivo je i da je SARS-1 procurio čak četiri puta iz laboratorije u Nacionalnom institutu za virologiju u Pekingu, kao iz onih u Singapuru i na Tajvanu.

Dr. Entoni Fauči, vodeći američki imunolog i Bajdenov glavni medicinski savetnik, insistira na tome da „NIH ne finansira i nikad nije finansirao istraživanje dobijanja funkcije u WIV-u“, kako je rekao u saslušanju pred Senatom. Nažalost, čini se da se istinitost ove tvrdnje svodi na semantiku.

Naime, u vuhanskoj laboratoriji se već godinama sprovode istraživanja koronavirusa koje se genetski manipuliše tehnikama za koje neki naučnici smatraju da spadaju u kontroverzno „dobijanja funkcije“, odnosno modifikaciju virusa na način da postane zarazan, odnosno zarazniji i/ili smrtonosniji za ljude.

Američka administracija Baraka Obame uvela je 2014. moratorijum na istraživanje s „dobijanjem funkcije“, pri čemu je isto definisala jednostavno kao „istraživanje koje poboljšava sposobnost patogena da izazove bolest“, uz izuzetak ako nadležno telo „utvrdi da je istraživanje hitno neophodno radi zaštite javnog zdravlja ili nacionalne bezbednosti“.

Kineska „Bat Lady“ sarađivala s američkim naučnicima

Na kraju je jedno od istraživanja koje je vuhanski institut sprovodio posredno finansirao američki Nacionalni institut za zdravlje (NIH) – preko američke nevladine organizacije EcoHealth Alliance na čelu s britanskim zoologom dr. Peterom Daszakom, koja je angažovala vuhanski institut kao podizvođača za istraživanje za koje je dobila sredstva od NIH-a,

Dr. Shi Zheng-li, direktorka vuhanskog instituta, poznata po nadimku Bat Lady (gospođa slepi miš), u saradnji s američkim virologom hrvatskog porekla sa Univerziteta u Severnoj Karolini, dr. Ralfom Baricem, pre nekoliko godina krenula je u istraživanje potencijala koronavirusa da sa slepih miševa pređu na ljude – kako bi se taj mehanizam shvatio i, po mogućnosti, sprečio.

Pri tome je njen tim u Vuhanu reverznom genetikom stvorio novu hibridnu varijantu koronavirusa koji se može reprodukovati ljudskim ćelijama disajnih puteva, vezujući se na ACE-2 receptore tih ćelija. Za tu potrebu su ih testirali na „humaniziranim“ miševima – miševima kojima je genetskim inženjeringom u organe dodat ljudski ćelijski receptor ACE-2, na koji se protein šiljka (spike protein) koronavirusa vezuje, piše bivši naučni novinar Njujork Tajmsa Donald G. McNeil Jr. u sopstvenoj analizi na Mediumu.

Hemijsko oružje mnogo bolje je regulisano od biološkog

U poređenju s biološkom pretnjom, istraživanje hemijskog oružja mnogo je bolje regulisano. Organizacija za zabranu hemijskog oružja (OPCW) osnovana je prema Konvenciji o hemijskom oružju 1997. godine i uključuje 193 zemlje članice. Ona ima ovlašćenje da sprovodi inspekcije na licu mesta kako bi bila sigurna da ilegalna istraživanja i razvoj nisu u toku.

Poslednjih nekoliko godina istakla se operacijom preuzimanja i uništavanja oko 97% arsenala hemijskog oružja Sirije 2014., dokazivanja da je ta zemlja ipak u vazdušnom napadu 2018. iskoristila hlor protiv sopstvene civilne populacije, kao i da su Sergej Skripal i Aleksej Navalni 2018. odnosno 2020. otrovani ruskim bojnim otrovom novičokom. To je, naravno, izazvalo ogorčene reakcije i žestoku difamacijsku kampanju Damaska, Moskve i njihovih saveznika i apologeta.

Kontrola bioloških istraživanja i naoružanja manje je rigorozna. Konvencija o biološkom oružju (BWC), koja efikasno zabranjuje biološko i otrovno oružje, stupila je na snagu 1975. Ali BWC-u se priključilo mnogo manje država i nikada nije dogovoren odgovarajući režim provere kako bi se obezbedilo da članice poštuju njegove propise.

Breton-Gordon se nada da će se rizici koje predstavljaju biološki centri širom sveta naći na dnevnom redu na samitu lidera G7 koji se održava predstojećeg vikenda u Velikoj Britaniji, a lobirao je kod britanskih ministara vlade da poguraju jači režim kontrole. Među onima koji podupiru njegove napore je i bivši šef CIA-e, penzionisani general David Petraeus.

„Mislim da na biološku opasnost moramo gledati kao na egzistencijalnu pretnju 21. veka

„Mislim da bi skoro svaki američki predsednik želeo da podrži ovu sugestiju. Svetski lideri trebalo bi da preduzmu nešto oko toga. Neki mogu da se suprotstave toj ideji iz sopstvenih razloga – na primer Severna Koreja. Ali mislim da bi velika većina to želela“, ocenjuje Petraeus.

General Petraeus je od 2007. do 2008. bio komandant multinacionalnih snaga pod vođstvom SAD-a u Iraku, zemlji koja je za vreme Sadama Huseina skoro sigurno razvijala hemijsko i biološko oružje, iako ni jedno ni drugo nije pronađeno nakon američke invazije 2003. godine – po svemu sudeći zato što su ga se do tada već rešili. Krunski dokaz da je irački režim Sadama Huseina u nekom trenutku imao arsenal oružja za masovno uništenje je hemijski napad na Kurde 1988. u kojem je ubijeno 3 do 5 hiljada ljudi. Nakon vođenja CIA-e (2011. – 2012.) Petraeus je postao još zabrinutiji da biološko oružje pod kontrolom odmetnutog režima može predstavljati vrlo ozbiljnu globalnu pretnju.

I zaista, s obzirom na to da je 8 miliona ljudi možda umrlo od kovida-19, mogućnost curenja takvog virusa iz jedne od 3000 ili više laboratorija koji nisu detaljno kontrolisane čini biološku pretnju daleko opasnijom i od hemijske, možda čak i nuklearne.

„Mislim da na biološku opasnost moramo gledati kao na egzistencijalnu pretnju 21. veka na isti način na koji je atomska nauka bila u 20. veku“, dramatično je zaključio Breton-Gordon za Financial Times.

„Konvencija o biološkom oružju kaže da bi trebalo pridržavati se ovih pravila i smernica, a ako se dogodi nesreća, trebalo bi je prijaviti, ali ljudi slede te smernice samo rečima. Prilika za krađu, nesreću ili curenje je velika. Sad kad smo videli kako brzo patogen može da se raširi… naša bezbednost mora biti apsolutno vodonepropusna.“

A ako se na kraju ipak ispostavi da je procurio iz vuhanske laboratorije, zbog neodgovornih i hazarderski nastrojenih naučnika koji su manipulisali koronavirusima bez adekvatne zaštite, to bi, kako je još na početku pandemije upozorio urednik časopisa MIT Technology Review Antonio Regalado, „srušilo naučno zdanje od vrha do dna“.

