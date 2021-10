Dramatično: „Zaraziće se cela Srbija ako se nešto ne preduzme odmah“

Kasno je za kovid propusnice! Ako političari ne poslušaju lekare iz Kriznog štaba i ne uvedu hitne restriktivne mere kako bi se zaustavilo širenje korone, uslovno rečeno, čitava Srbija će se zaraziti. Zbog kraha zdravstvenog sistema, građane neće imati ko, ni gde da leči.

Ovo za Sputnjik upozorava prof. dr. Radmilo Janković, zamenik direktora Univerzitetskog Kliničkog centra u Nišu komentarišući činjenicu da je po broju umrlih od korone Srbija prva u regionu, sedma u Evropi i dodaje:

„Nalazimo se u šizofrenoj situaciji, ponašamo se gotovo indolentno, bez bilo kakve empatije, kao potpuno polarizovano društvo, sa prilično agresivnom retorikom. U čitavom medijskom prostoru prisutan je duh koji gotovo da ne primećuje da svakog dana umire ogroman broj ljudi“.

Dramatično stanje u Nišu

Stanje na jugu je, dodaje, dramatično, bolnica u Nišu u poslednja dva dana prebacila je prijem zaraženih na Nišku banju, dok ne osposobi još jedan sprat Kliničkog centra za prihvat novozaraženih, koji su u samo jednom danu prebacili trocifren broj, 350.

I sve bolnice u okolini ne znaju gde da smeste zaražene, kritično je u Leskovcu, Vranju i Surdulici koja je za kovid pacijente otvorila i specijalni stacionar za plućne bolesti da bi rasteretila bolnicu u Vranju. Odmah su primili 40 pacijenata.

Ima više zaraženih nego što brojke pokazuju

Danas je u Srbiji od korone umrlo 47 ljudi, 241 pacijent je na respiratoru, izbrojano je sedam i po hiljada novozaraženih. Doktor Janković tvrdi da je još dva puta toliko bolesnih, koji nisu ušli u statistiku jer nisu ni testirani.

Novi pacijenti su uglavnom nevakcinisani, ali njihov procenat pada kada se ide ka stacionarima i jedinicama intenzivne nege, zato što su nevakcinisani najvećim delom mlađe osobe i školska deca koja dobro podnose virus.

„Bez obzira na to što u bolnicama ima i jednih i drugih, ovo je uslovno rečeno odgovornost nevakcinisanih, jer oni su probili bedem, pokrenuli spiralu koja se ne zaustavlja. Teško je poverovati da se osoba stara 80 godina, koja leži na respiratoru, zarazila tako što je posećivala skupove i koncerte ili išla na letovanje. Ti ljudi su disciplinovani. Oni su se zarazili od mlađih koji su virus pokupili i preneli, neki se nisu ni testirali, išli u izolaciju. I danas imate gotovo apstraktne slučajeve da majke izvode decu na igralište, iako su u izolaciji zato što su pozitivna. Ili u porodici neko leži zbog virusa, a oni normalno funkcionišu, strašno je dokle smo došli“, kaže Janković.

Nevakcinisani napravili „eksploziju“

U julu i avgustu pratio je statistiku po kojoj smo bili na liniji sa Portugalijom, Izraelom, Španijom, državama koje su verovatno, kako kaže, završile posao sa kovidom. Napravile su imunološki bedem tako što su vakcinisale više od 70 odsto stanovnika. Mi smo govorili o cilju od 50 odsto vakcinisanih, to je bila velika greška.

„Da bi se ovo zaustavilo, moraju da se sprovedu mere. Sada je nemoguće bilo šta učiniti povećanom vakcinacijom. Pitanje je koliko je onih koji žele da se sada vakcinišu već zaraženo, tako da vakcinacija igra samo sa trećom buster dozom, koju odlaze da prime disciplinovani, jer su shvatili da je to neophodno“, kaže Janković.

Ogroman pritisak na sistem – zatvaranje neminovno

On ističe da je pritisak na zdravstveni sistem zbog ogromnog broja pacijenata koji imaju ozbiljne simptome takav da nemamo izbora:

„Elementarna logika govori da se preduzmu rigorozne protivepidemijske mere koje podrazumevanju ograničenje kretanja, sprečavanje kontakata, mogućnosti da se virus fizički širi. Restrikcije okupljanja na javnim mestima u zatvorenom, klubovima, kafićima, pa i prodavnicama, osim onih gde su nasušne, elementarne potrebe. Naravno, uz prelazak na onlajn rad i nastavu“, kaže Janković i dodaje da bi te mere dale efekat za 15 dana, broj zaraženih bi počeo da se smanjuje.

„Imunitet krda“ bi srušio sistem

Dodaje da je druga mogućnost da pustimo da sam prirodni proces dostigne svoj maksimum kada se ogroman broj ljudi zarazi. Siguran je da taj scenario ne bi izdržao ni jedan zdravstveni sistem u svetu. Slomio bi ga pritisak na bolnice, posebno intenzivnu negu.

On dodaje da su pogrešile i zemlje u okruženju koje su se otvorile u pokušaju da zarade od turizma. Prvenstveno misli na Crnu Goru koja je mesto gde se najveći broj naših ljudi zarazio.

„Plešemo poslednji ples sa koronom, ovo je poslednji krug, ne mogu da pretpostavim da li postoji neka strategija za koju ne znam, prosto mi je neverovatno da se neće ništa preduzeti“, kaže Janković.

Masovna vakcinacija konačan cilj

On podvlači da masovna vakcinacija mora biti konačni cilj. Jasno je da ćemo iz ove krize izaći sa velikim brojem ljudi koji će biti imunizovani prirodnim putem, ali taj imunitet je očigledno mnogo slabiji, nego onaj koji se dobija vakcinom.

„Potrebne su mere i jasna plan vakcinacije, pogotovo zato što imamo klimu u društvu koja nije baš obećavajuća da to možemo da sprovedemo, otpor vakcini je veliki. Rezultat toga je frapantan broj umrlih, ali to se i očekuje uz ovoliko veliki broj zaraženih. Taj broj će, nažalost, biti veći. Nema nikakve šanse da se to u promeni ako se podhitno nešto ne preduzme“, zaključuje Janković.

(Sputnjik)

