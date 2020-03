12 slučajeva koronavirusa u Srbiji

U Republici Srbiji je do 8 časova 11. marta 2020. godine registrovano ukupno 12 potvrđenih slučajeva Covid-19, objavilo je Ministarstvo zdravlja.

Do 8 časova 11. marta 2020. godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 130 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.

Od poslednjeg izveštaja do 8 časova, 11.03.2020. godine testirani su uzorci 13 osoba od kojih je sedam bilo pozitivnih i šest negativnih na novi koronavirus.

Od sedam novootkrivenih pacijenata zaraženih novim koronavirusom, jedan pacijent u Novom Sadu ima ozbiljnu kliničku sliku bolesti, dok ostali imaju lakšu do umereno tešku kliničku sliku, kaže direktor Infektivne klinike KCS Goran Stevanović.

On je za RTS naglasio da pacijenti nisu životno ugroženi, da su u stabilnom stanju i dobijaju predviđenu terapiju.

„Ovakav broj obolelih je posledica naše neodgovornosti prema okolini, prema kolektivu. Najveći broj novootkrivenih slučajeva potiču od jednog izvora, gde je komunikacija bila u uskom prostoru“, naveo je Stevanović.

On je apelovao na građane da poštuju mere koje je propisalo Ministarstvo zdravlja, da ukoliko su prehlađeni, kašlju, kijaju ostanu kod kuće, ne idu na posao, ne idu na skupove gde se nalazi veliki broj ljudi na malom prostoru.

„Neće biti iznenađenje ako u da narednom periodu budemo imali veći broj obolelih i to uglavnom iz jednog izvora“, naglasio je on.

U Srbiji je do sada 12 osoba zaraženo novim koronavirusom.

Šestoro se nalazi na Infektivnoj klinici u Beogradu, četvoro u Nišu i dvoje u Novom Sadu.

Od sedam novih slučajeva zaraze koronavirusom u Srbiji, pet je povezano sa dve žene za koje je juče utvrđeno da su pozitivne nakon direktnog kontakta sa državljankom Švajcarske koja je nedavno boravila u Srbiji, a za koju je utvrđeno da je pozitivna na COVID-19, prenose „Novosti“.

Preostala dva slučaja su potvrđena nakon njihovog boravka u i kontakata sa osobama u inostranstvu (Italija, Nemačka).

Nadležni apeluju na građane i podsećaju, na osnovu ovih primera, na značaj lične odgovornosti u ovakvim situacijama.

„Ovim primerom potvrđeno je da su pojedinci olako shvatili upozorenja i preporuke struke, da kad imaju simptome ne idu u zatvorene prostore i među ljude. Time se mogućnost širenja virusa samo uvećava, jer jedna osoba sa simptomima ostvari i do 50 kontakata u takvim uslovima, pa ne ugrožava samo svoje zdravlje, već i zdravlje drugih. Zato je od izuzetne važnosti da se poštuju preporuke struke, da se ne shvataju olako njihova upozorenja o praćenju simptoma i odgovornom ponašanju svakog pojedinca“, saopštili su iz Ministarstva zdravlja.

(Sputnjik)