DW: Olakšice za vakcinisane i one koji su preležali koronu

BERLIN – Nemačka Vlada predlaže zakon koji bi vakcinisanima cepivima odobrenim u EU i onima koji su preboleli kovid-19, omogućio neke povlastice, pa bi imali ista ili veća prava od onih sa negativnim PCR testom, piše Dojče Vele (DW).

U dokumentu koji je dostupan isključivo javnom servisu ARD, predviđeno je d a vakcinisani i oni koji su preboleli kovid-19, budu izuzeti od ograničenja prema Zakonu o zaštiti od infekcija, te da im se olakša svakodnevni život. Savezna Vlada se oko toga već usaglasila, a u ponedeljak će se o tome raspravljati na sastanaku savezne i pokrajinskih vlada.

Kako prenosi DW, u dokumentu se citira zaključak državnog epidemiološkog Instituta Robert Koh u kojem se kaže da vakcinisani protiv korona virusa i oni koji su preboleli kovid-19 poseduju manji potencijal da zaraze druge od onih koji imaju negativni antigenski test. Zbog toga bi, kako se navodi, trebalo uvesti ublažavanje ili izuzetak od nekih mera za one koji su vakcinisani i za one koji su preboleli kovid-19.

Institut Robert Koh je svoj zaključak o tome da vakcinisani ne mogu preneti virus doneo na osnovu ispitivanja osoba koje su u potpunosti vakcinisane i to dve nedelje posle primanja druge vakcine.

U grupu onih koji su preboleli Kovid-19 treba smatrati ljude koji imaju dokaz – pozitivan rezultat PCR testa star najmanje 28 dana. Dokaz o antitelima na SARS-CoV-2 nije dovoljan.

Onima koji su preboleli virus – posle šest meseci, tokom kojih mogu da se ponašaju kao da su vakcinisani – dovoljna je jedna vakcina.

Ove podatke je objavio list Bild, pre nego što su bili usaglašeni između Ministarstava.

Nemačka savezna ministarka pravosuđa Kristine Lambreht za dnevnik Handelsblat je izjavila: „Ako se zaključi da vakcina štiti ne samo vakcinisane nego i druge, onda se to mora uzeti u obzir kada se radi o merama ograničenja. Ne radi se o privilegijama za vakcinisane, nego o zahtevu Ustava“.

Ona je rekla da se „vakcinisani pitaju koje slobode im mogu biti vraćene. To više nije teoretsko pitanje i zato politika na to mora dati konkretne odgovore“.

Nemački ministar zdravlja Jens Špan, koji je ovu mogućnost najavio još pre nekoliko nedelja, rekao je da se u raspravama unutar vlade pominjalo ukidanje mera samoizolacije za one koji su bili u kontaktu sa zaraženom osobom ili za one koji se vraćaju iz inostranstva i moraju u desetodnevni karantin.

Olakšanja bi moglo biti i tamo gde se traži negativni korona-test, poput frizera, većih delova maloprodaje ili ugostiteljskih objekata – kada budu ponovno otvoreni.

„Puna zaštita od vakcine bi mogla u potpunosti osloboditi obaveze testiranja“, rekao je ministar zdravlja.

Izuzeci bi se mogli vrlo brzo primeniti jer je na snazi novi zakon o Zaštiti od infekcija. Međutim ministar privrede Peter Altmajer kaže da to moglo bi da potraje.

„Trenutno je oko 20 posto građana primilo prvu vakcinu. Ne verujem da bi olakšanja moglo biti pre juna ili jula“, rekao je Altmajer u subotu, prenosi DW.

(Tanjug)

