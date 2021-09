Džordž Rasel potpisao ugovor sa Mercedesom

Vozač Vilijamsa Džordž Rasel voziće od sledeće sezone za Mercedes, pošto je potpisao višegodišnji ugovor, saopšteno je danas.

Rasel će u Mercedesu zameniti Valterija Botsa, koji će od sledeće sezone voziti za Alfa Romea. On će voziti uz sedmostrukog svetskog šampiona, sunarodnika Luisa Hamiltona.

Britanac je počeo kao juniorski vozač Mercedesa, u koji prelazi posle tri godine u Vilijamsu. On je prošle sezone vozio za Mercedes jednu trku, kada je zamenio Hamiltona koji je imao korona virus.

„Ovo je poseban dan za mene, privatno i profesionalno, ali i dan pomešanih osećanja. Uzbudjen sam što ću preći u Mercedes sledeće godine, što je ogroman korak u karijeri, ali to znači da ću se oprostiti od mojih kolega i prijatelja u Vilijamsu. Bila je velika čast raditi uz svakog člana ekipe i čas predstavljati ime Vilijamsa u Formuli 1“, naveo je 23-godišnji Rasel.

„Neumorno smo radili i gurali jedni druge napred, vratili smo ekipu u vrh gde i pripada. Borili smo se za svaku poziciju u kvalifikacijama, svaki bod, čak i za desetinu sekunde. Koliko god da je bilo teško, niko nije odustajao i to me je svakodnevno inspirisalo. Lagao bih kada bih rekao da nisam uzbudjen uoči sledeće sezone, to je ogromna prilika koju oberučke prihvatam“, dodao je on.

Rasel je rekao da je svestan izazova, kao i da je Botas visoko postavio lestvicu u Mercedesu, pošto je pobedjivao, osvajao pol pozicije i pomogao ekipi da osvoji šampionske titule u konkurenciji konstruktora.

„Moj cilj je da opravdam očekivanja (Toto) Volfa i ekipe, tako što ću obaviti svoj deo posla, želim da učinim ponosnim moje nove kolege iz ekipe. Naravno jedan od njih je i najbolji vozač svih vremena. Ugledao sam se na njega još dok sam vozio karting, a prilika da učim od nekoga ko je postao uzor na stazi i van nje može samo da mi koristi kao vozaču, profesionalno i kao čoveku“, naveo je Rasel.

„Sada imam još devet trka u Vilijamsu i želim da to budu mojih devet najboljih trka u ekipi. Posle toga ću se okrenuti 2022. Veliku zahvalnost dugujem Vilijamsu, Mercedesu i svima koji su me podržavali da stignem dovde. Ne bih to mogao da učinim bez svakog od vas“, dodao je.

Direktor Mercedesa Toto Volf rekao je da je zadatak ekipe da pomogne Raselu da nastavi da uči uz Hamiltona, koga je nazvao najboljim vozačem svih vremena.

„Džordž je bio pobednik u svakoj trkačkoj kategoriji, a poslednje tri sezone u Vilijamsu nagovestile su šta ga u budućnosti čeka u Formuli 1. Uveren sam da će, kako njihov odnos bude rastao, formirati jak tim i ostvarivati rezultate za Mercedes“, rekao je Volf.

(Beta)

