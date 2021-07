Eksperiment uspeo, ova država prelazi na četvorodnevnu radnu nedelju

Ispitivanja o četvorodnevnoj radnoj nedelji na Islandu postigla su „ogroman uspeh“ i dovela su do toga da su mnogi radnici prešli na kraće radno vreme, saopštili su istraživači.

Istraživanje tokom kojeg je radnicima na Islandu isplaćivan isti iznos zarade za kraće radno vreme odvijalo se između 2015. i 2019. godine.

Produktivnost je ostala ista ili poboljšana na većini radnih mesta, rekli su istraživači.

Niz sličnih istraživanja sprovodi se širom sveta, uključujući Španiju i kompaniju „Unilever“ na Novom Zelandu.

Na Islandu su istraživanja koja su vodila gradsko veće Rejkjavika i nacionalna vlada na kraju obuhvatila više od 2.500 radnika, što iznosi oko jedan odsto ukupne radne populacije Islanda.

Istraživanjem je obuhvaćeno niz različitih radnih mesta, uključujući predškolske ustanove, kancelarijska radna mesta, pružaoce socijalnih usluga i bolnice.

Mnogi od njih prešli su sa 40-satne sedmice na 35 ili 36-satnu sedmicu, rekli su istraživači iz britanskog tink-tanka „Autonomi“ i Udruženja za održivu demokratiju na Islandu.

Istraživanje je navelo sindikate da pregovaraju o obrascima rada, a sada je 86 odsto islandske radne snage ili prešlo na kraće radne sate za istu platu, ili će steći pravo na to, rekli su istraživači.

Manje stresa na poslu, ekološki benefiti za državu

Radnici su prijavili da su manje pod stresom i da nisu izloženi riziku od „sagorevanja na poslu“. Takođe, rekli su da se njihovo zdravstveno stanje i privatni život poboljšali.

Naveli su i da imaju više vremena da provode sa porodicom, bave se hobijima i završavaju kućne poslove.

„Ova studija pokazuje da je najveće ikada do sada istraživanje kraće radne nedelje u javnom sektoru po svim merilima postiglo ogroman uspeh. To pokazuje da je javni sektor zreo za to da bude pionir kraće radne nedelje – a to može biti lekcija i za druge vlade“, naveo je direktor istraživanja Vil Strong.

Prema rečima drugog istraživača, rezultati pokazuju da je „ne samo moguće raditi kraće u moderno doba, već da su moguće i pozitivne promene“.

Španija je krenula sa sličnim pilot-projektom delom i zbog izazova koje je prouzrokovala pandemija koronavirusa.

I gigant robe široke potrošnje „Unilever“ pruža osoblju sa Novog Zelanda šansu da smanje svoje radno vreme za 20 odsto bez smanjenja plate u probnom periodu, prenosi RTS.

Izveštaj iz maja jedne londonske platforme sugeriše da bi kraća radna nedelja smanjila i zagađenje u Velikoj Britaniji koje prouzrokuju izduvni gasovi.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.