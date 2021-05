EMA preporučila duže vreme skladištenja Fajzerove vakcine

AMSTERDAM – Evropska agencija za lekove (EMA) preporučila je danas produženje vremena skladištenja vakcina protiv korona virusa Fajzer-BioNTeka, na standardnim temperaturama u frižiderima, do 31 dan, umesto ranijih pet dana.

Promena se odnosi na neotvorene bočice, saopšstila je EMA, dodajući da je njihov predlog usledio nakon procene dodatnih podataka studije o stabilnosti vakcine koju su dostavili Fajzer i BioNTek, preneo je Rojters.

Američke vlasti su u februaru odobrile skladištenje i transport vakcina na standardnim temperaturama od dva do osam stepeni Celzijusa do dve nedelje, umesto na ultra hladnoj temperaturi izmedu -80 do -60 stepeni Celzijusa, koja se obično zahteva.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.