Emotivno: Srpski muzičari zasvirali iz svog doma „Bella ciao“ u znak podrške celom svetu (video)

Bella ciao, Serbian national theatre

🎭🎻🎷Umetnost uvek pronađe način da:🙏Kaže hvala. Hvala publici. Hvala kolegama iz Italije, Španije, Francuske, Nemačke…sveta, koji izdržavaju. Hvala prijateljima iz Kine koja nas je tako divno ugostila pre nekoliko meseci. Hvala onima koji ostaju kod kuće. I, hvala onima koji rade, da bismo mi ostali bili bezbedni.🙌 Podrži. Podrži kolege. Medicinske radnike. Novinare. Sve vas koji sada radite u apotekama, prodavnicama, pošti, policiji, fabrikama…💪 Ohrabri. Ohrabri sve nas koji brinemo za roditelje, bake i deke. Sve vas koji tražite način da provedete kvalitetno ovo vreme.🎻Bela ćao je za sve vas koje umetnost nađe. 🏠Ostanite kod kuće. 🎭Pozorište nas čeka i posle ovoga.#unitimalontani🎭🎻🎷 Art always finds a way to:🙏Say Thank you. Thanks to the audience. Thanks to our colleagues from Italy, Spain, France, Germany … the world. Thanks to our friends from China who were such wonderfull hosts a few months back. Thanks to those who stay at home. We thank those who now work, so that we others remain safe. 🙌 Support. Support for colleagues. Medical workers. Journalists. All of you who are now in pharmacies, stores, post office, police, factories … 💪Impower. Encourage all of us who care and worry for our parents and grandparents. All of you who are looking for a way to spend quality this time. 🎻 Bella ciao is for all of you looking for art. 🏠 Stay at home. 🎭 Theater will be here after this.#unitimalontani

Gepostet von Srpsko narodno pozorište – Serbian National Theatre am Freitag, 20. März 2020