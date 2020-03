Epidemiolog otkriva uzroke korona tragedije u EU (video)

Stvarne uzroke tragedije koronavirusa (COVID-19), koja je zadesila Italiju i veliki deo zemalja Evropske unije, otkriva nam kroz svoju analizu Igor Rudan, cenjeni hrvatski epidemiolog.

U tekstu koji prenosi Večernji list pokušao je da prodre u srž “infodemije” koja je bila prisutna u medijima, ali i na društvenim mrežama, tokom protekle tri nedelje.

Italy has reported that in the last 24 hours,925 patients have been healed and fully recovered from the Coronavirus. #CoronaUpdate #CoronaVirus #Covid_19 pic.twitter.com/5ilVBAArYv

U ovom informativnom i krajnje značajnom tekstu, između ostalog Rudan piše:

S jedne strane, naš Štab u Hrvatskoj, kao i svi stručnjaci i naučnici kojima je prepušten medijski prostor, pozivali su na oprez, ali bez panike. Naglašavali da se ne radi ni o kakvoj kataklizmi, već o epidemiji ozbiljne respiratorne zarazne bolesti. Uzrok te bolesti je novi koronavirus, za koji nemamo vakcinu. Dakle, radilo se o nepoznatoj opasnosti, ali naši epidemiolozi bili su mirni. Znali su da će razvoj epidemije moći da procenjuju uz pomoć brojki, a situaciju da kontrolišu protivepidemijskim merama.

S druge strane, pratili smo dešavanja u Italiji. Iz dana u dan stizale su apokaliptične vesti sa neverovatno velikim brojem zaraženih i umrlih. Dnevni izveštaji iz Italije činili su se nespojivim sa onim što su stručnjaci i naučnici u Hrvatskoj govorili. Neki su zaključivali da se i Hrvatskoj sprema sličan scenario, ako ne i gori. Stanovništvo je bilo zbunjeno.

The pandemic is having some unexpected side effects. #Italy is under lockdown as coronavirus continues to spread, and locals in #Venice have noticed that the water in the city’s canals has become much clearer, with small fish visible swimming around. #coronavirusitalia #COVID19 pic.twitter.com/KczgTu3EaY

Korona je podelila svet

Naime, u članku “20 ključnih pitanja i odgovora o koronavirusu” od devetog marta na Index.hr, u odgovoru na pitanje broj 18: “Uz efikasnost karantina u Kini, možemo li izvući još neke pouke iz ove pandemije?”, naveo sam:

“Nastavi li se virus širiti tokom cele 2020., na vrlo okrutan način pokazaće koliko dobro funkcionišu javno-zdravstveni sistemi pojedinih država. To će biti vrlo važne lekcije u pripremi za neku buduću pandemiju, koja bi mogla biti još i opasnija.”

A 101-year old man in Italy known as “Mr. P” has fully recovered from Coronavirus.

That means he also survived the 1919 Spanish Flu that killed 20 to 50 Million people.

Iron Man.💪❤️🌎pic.twitter.com/N9GR9rrCo4

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) March 29, 2020