Evroliga: Tri odlaganja, pa onda 20:0

BARSELONA – Utakmice Evrolige i Evrokupa, koje su odložene zbog korona virusa, biće odigrane nakon što su usvojene izmene pravila, saopšteno je danas na sajtu košarkaškog takmičenja.

„U slučaju da ekipa ne bude imala osmoricu igrača na raspolaganju za odigravanje utakmice ili ako se tim nalazi u karantinu, meč može da se odlaži maksimalno tri puta, ako postoje slobodni termini za njihovo odigravanje. Ukoliko ne bude prostor au rasporedu i ako je utakmica tri puta odlagana, klub zbog kog je meč prvobitno odložen izgubiće utakmicu službenim rezultatom 20:0“, navodi se na sajtu Evrolige.

Dueli se mogu odlagati do 13. aprila za regularni deo Evrolige i do 5. maja za mečeve plej-ofa, odnosno do 22. decembara za regularni deo Evrokupa i do 23. februara za Top 16 fazu.

Novi propisi retroaktivno će se odnositi na četiri evroligaška meča: Asvel – Panatinaikos, Asvel – Crvena zvezda, Baskonija – Zenit i Valensija – Zenit i tri u Evrokupu: Cedevita Olimpija – Bursa, Venecija – Burž i Burž – Uniks, koji su odloženi zbog slučajeva zaraze korona virusom.

(Tanjug)

