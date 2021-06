Evropska rampa na granici: Srbija ispunila sve uslove, ali nema ulaska

Evropski savet izostavio je Srbiju i neke druge zemlje sa najnovije liste čijim građanima je omogućeno da uđu na teritoriju EU, na osnovu ranije odluke da se podigne dozvoljeni nivo zaraze koronom, sa 25 na 75 zaraženih na sto hiljada stanovnika.

Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu, za 19. sedmicu u ovoj godini, u Srbiji je bilo u proseku 39,26 zaraženih na 100.000, u 20. sedmici 31,61, a u 21. nedelji 24,97. Bilo koji od ovih podataka da su uzeli u razmatranje u Briselu, Srbija bi ispunila uslove.

Ostali kriterijumi koji se primenjuju su i stabilan ili opadajući trend novih slučajeva, broj izvedenih testova, stopa pozitivnosti od četiri odsto među svim sprovedenim testovima, ukupan odgovor na kovid-19 u zemlji i pouzdanost dostupnih informacija.

​Srbija ispunjava apsolutno sve uslove, uključujući i stopu pozitivnih. Prema podacima od 4. juna, u Srbiji je izvršeno 11.050 testova, a potvrđeno 210 slučajeva, što iznosi svega 1,9 odsto, prenose „Novosti“.

🇪🇺 @EUCouncil adds 🇯🇵 #Japan to the list of countries for which member states should gradually lift restrictions on non-essential travel.

Full list 👇

— EU Council Press (@EUCouncilPress) June 3, 2021