Fauči: Možda se škole neće otvoriti u roku od 100 dana

VAŠINGTON – Vodeći imunolog u Americi Entoni Fauči upozorio je da se plan Džozefa Bajdena da otvori većinu škola u roku od 100 dana od kako je postao predsednik SAD „možda neće desiti“, jer SAD nastavljaju da se bore sa velikim brojem novih slučajeva korona virusa.

„Predsednik vrlo ozbiljno shvata ovu stvar. I sa stanovišta studenta i sa stanovišta učitelja. On želi da veruje da će se škole otvoriti u narednih 100 dana. To je cilj. To se možda neće desiti, jer postoje nepovoljne okolnosti, ali ono što Bajden želi je da uradi sve što je u njegovoj moći da se to dogodi“, rekao je Fauči, a preneo Si-En-En.

Fauči je nedavno rekao i da je Bajdenov plan da se vakciniše 100 miliona ljudi u prvih 100 dana nove administracije teško ostvariv.

(Tanjug)

