Fejzić pozvao Incka da donese zakon o zabrani negiranja genocida

Predsednik Organizacionog odbora za obeležavanje 25. godišnjice genocida u Srebrenici i zamenik načelnika Srebrenice Hamdija Fejzić izjavio je danas na komemoraciji u Potočarima da kultura sećanja nalaže da se ne zaboravi i da se podseća da je u Srebrenici počinjen genocid nad Bošnjacima Podrinja.

„Danas smo ovde da sa ovoga mesta, gde je počinjen genocid, pošaljemo poruku da se nikome i nikad ne ponovi Srebrenica 1995. Ovde smo naše dece da znaju, da se čuje o genocidu u Podrinju, da pamtimo žrtve, da generacije prenose novim naraštajima istinu i da se ta istina nikada ne zaboravi“, kazao je Fejzić.

On je naveo da će danas biti sahranjeno još devet srebreničkih žrtava, koje će, kako je istakao, naći svoj smiraj i pridružiti do sada sahranjenim 6.643 žrtvama ubijenim u julu 1995. godine.

Fejzić je naveo da se u školama Republike Srpske ne uči istina o Srebrenici, koja je, kako je naglasio, dokazana činjenicama i presudama, kao ni da se ta istina neće čuti ni na kojem nivou vlasti u RS.

„Tu smo danas da svjedočimo i samo istinu govorimo. Srebrenica je mrlja u istoriji organizacije UN. Srebrenica je mrlja svih svetskih moćnika tog vremena. Srebrenica je danas borba za pravdu. Srebrenica je više od 8.372 ponovljena istina“, kazao je Fejzić.

On je ponovo pozvao da BiH donese zakon o zabrani negiranja genocida, ocenivši da, ako to ne mogu učiniti vlasti BiH, taj zakon može nametnuti visoki predstavnik u BiH, „jer to je najmanje što može da učini za žrtve i za pravdu“.

„Niste nas zaštitili od genocida u julu 1995. Šta danas činite da nas zaštitite od poslednje faze genocida – negiranja genocida. Zaštitite nas, učinite to i ublažite našu bol“, poručio je Fejzić.

U Potočarima kod Srebrenice danas se obeležava 25. godišnjica genocida u Srebrenici, ali komemoraciji ove godine zbog pandemije korona virusa prisustvuje mnogo manje ljudi.

Kao i ranijih godina komemoraciji ne prisustvuje niko od zvaničnika iz Republike Srpske.

Za genocid, zločine protiv čovečnosti i druge zločine počinjene u Srebrenici u julu 1995. godine, Haški tribunal, Sud BiH, kao i sudovi u Srbiji i Hrvatskoj do sada su osudili ukupno 47 osoba na više od 700 godina zatvora i izrekli četiri doživotne kazne.

Tokom komemoracije video porukama obraćaju se brojni državnici, bivši i sadašnji, zvaničnici evropskih i ostalih medjunarodnih institucija.

(Beta)

