Fontane: zatvoriti granice Francuske zbog novog soja kovid

PARIZ -Francuska bi trebalo da razmotri mogućnost zatvaranja granice sa Velikom Britanijom i drugim zemljama koje imaju jako prisustvo novog soja korona virusa, izjavio je danas francuski epidemiolog Arno Fontane.

Francuski stručnjak , koji je i član naučnog veća koje savetuje vladu o merama protiv kovid-19, takođe je, u izjavi za televiziju BFM, naglasio da je potrebno da se vakciniše 10 do 15 miliona ljudi do kraja marta, odnosno između 25 i 30 miliona do kraja juna, kako bi se u Francuskoj epidemija stavila pod kontrolu, prenosi Rojters.

Mada je virus odneo do sada više od 65.000 života, 60 odsto Francuza namerava da odbije vakcinaciju, pokazuju poslednja istraživanja.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.