Francuski nobelovac tvrdi: Covid-19 potiče iz laboratorije, ima HIV čestice

Francuski virolog, dobitnik NobelovE nagradE za fiziologiju i medicinu 2008. godine za izolovanje HIV virusa, Lik Montanjije je izjavio da virus korona Kovid-19 nema prirodno poreklo i da je napravljen u laboratoriji.

„Došli smo do zaključka da je došlo do manipulacije ovim virusom“, rekao je Montanjije u intervjuu za televiziju „Si njuz“.

On je istakao da su „u Kovid-19 dodate i čestice HIV virusa“.

„Virus nije prirodnog porekla, to je delo molekularnih biologa. Nije poznato s kojim ciljem je to urađeno. Moj posao je iznošenje činjenica, nikoga ne optužujem, i ne znam ko je to učinio i zašto. Moguće je da su hteli da proizvedu vakcinu protiv HIV virusa“, pretpostavlja nobelovac.

U intervjuu za portal „Pourquoi docteur“, on je izjavio da je „taj virus izašao iz laboratorije iz Vuhana“.

(Sputnjik)