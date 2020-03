Frizer u Novom Sadu bolestan šišao i išao na seminar

Slučaj frizera iz Bačkog Jarka, nadomak Novog Sada, pokazuje da su uzalud upozorenja lekara i predstavnika države o tome da svako treba da se ponaša odgovorno i da, ako posumnja da je zaražen, obavesti epidemiološke službe, pišu danas „Novosti“.

Pošto se pre nekoliko dana vratio iz Beča, Z. P., koji ima frizerski salon u Novom Sadu, osetio je blage simptome, nalik prehladi. To ga nije pokolebalo, pa se posle nekoliko dana zaputio na stručni seminar u Beograd.

Kako po povratku kući simptomi „prehlade“ nisu jenjavali, on se u sredu međumesnim autobusom dovezao do Novog Sada, a odatle gradskim autobusom do Kliničkog centra Vojvodine. Stavljen je u izolaciju, potvrđeno mu je da boluje od virusa korona. U KCV kažu da je dobrog opšteg stanja i pod stalnim je nadzorom.

Zanimljivo je da je u fejsbuk-grupi „Jarak, naše mesto, naša pravila“, objavio da čeka rezultate ispitivanja u vezi sa virusom korona, ali je nedugo zatim, verovatno pošto mu je dijagnoza potvrđena, poruku izbrisao.

Da je frizer zaražen rečeno je u četvrtak i na sednici Gradskog veća SO Temerin, u čijem sastavu je naselje Bački Jarak.

Kako „Novosti“ nezvanično saznaju, on je kazao da je po povratku iz Beča kontaktirao sa oko 500 osoba. Među njima su i zaposlene u njegovom salonu, koje su, kako saznajemo, preventivno, takođe, testirane, a salon je u četvrtak bio zatvoren.

