Gimnazijalka iz Niša veze svoje crteže (VIDEO)

Za razliku od većine svojih vršnjaka koji slobodno vreme provode uglavnom uz mobilni telefon ili računar, Andjelija Stančulović (17) iz Niša, učenica trećeg razreda gimnazije „Stevan Sremac“ slobodno vreme koristi za vez, crtanje, slikanje i časove baleta.

Njena stranica na instagramu sa fotografijama radova broji već 800 pratilaca.

„Vezom sam počela da se bavim otprilike u ovo vreme prošle godine kada je krenula cela ova situacija sa korona virusom. Tada smo svi imali više vremena i iz dosade i radoznalosti sam počela da istražujem koji bi novi hobi volela da isprobam. Vez mi se učinio zanimljiv zato što već volim da crtam”, kaže Anđelija.

Kada je odlučila da veze Andjelija nije imala ništa od pribora za vez medjutim, kada ih je nabavila shvatila je da joj se taj posao zaista dopada.

“Počela sam nekako spontano, nisam imala opremu, ni konce za vez, ali kasnije sam shvatila da mi se to dosta svidja. Radim otprilike pola godine i zadovoljna sam kako napredujem.”

S obzirom da se u njenoj porodici niko ranije nije bavio vezom, Andjelija je gotovo sve o vezu naučila iz tutorijala sa jutjuba i drugih internet platformi.

Sada su joj za vez jednostavnije slike potrebna dva do tri sata, a za neke komplikovanije osam do 10 sati.

„Vezem po završetku obaveza, uveče, to me dosta opušta. Ne predstavlja mi nikakvu obavezu, radim to sa uživanjem. Nekako jedva čekam da se vratim tome, kad završim sve druge obaveze”.

Osim što je veoma talentovana za crtanje i slikanje, Anđelija ima izuzetan dar za jezike. Odlično govori nemački, engleski, italijanski i latinski, iz kojeg je na državnom takmičenju osvojila četvrto mesto.

Još uvek joj je teško da donese konačnu odluku o tome šta će studirati, mada će to verovatno biti grafički dizajn, a verovatno neće biti medicina, iako je njena majka Jagoda fizioterapeut, a otac Saša specijalista fizikalne medicine.Prilog Kineske medijske grupe (CMG).

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.