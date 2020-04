Gogov: Žao mi je Italije, sad vidimo koliko je važna porodica

BEOGRAD – Vaterpolo reprezentativac Srbije Draško Gogov, član italijanske Triestine, izjavio je da je mu je žao naroda te zemlje koji je suočen sa teškom sistuacijom u borbi sa virusom korona.

U Italiji je najveće žarište novog virusa, kojim je do sada zaraženo 105.790 ljudi, a umrlo je 12.500 građana.

„Žao mi je ljudi u Italiji, ipak tamo živim tri godine i na neki način to je moja druga zemlja. Nisam mogao da pretpostavim da će sve to da poprimi tolike razmere i da će tako da izgleda. Veoma mi je žao zbog toga“, rekao je Gogov na početku razgovora za Tanjug.

Gogov je od 2017. godine član ekipe iz Trsta i na osnovu toga koliko poznaje Italijane, ističe da su olako shvatili pojavu epidemije virusa Covid 19.

„Italijani su po mentalitetu veoma slični nama, vole život, vole da se druže. Kada su bili sami počeci epidemije, ja sam tada bio u Italiji. Svi su se smejali tome i mogu da kažem da su generalno, sa ove tačke gledišta, olako shvatili celu situaciju. Niko nije verovao da će da poprimi ovolike razmere. U početku su svi išli po kafićima, restoranima, non stop su se kretali, to nikoga nije zanimalo. U Trstu ima mnogo penzionera i po nekim lokalima sam slušao kako su se smejali i govorili „kakva korona“. Mladii su po gradu nosili pivo i pevali „Imamo Koronu (pivo), ali nemamo virus“, objašnjava Gogov.

On je početkom marta Italiju napustio zbog obaveza sa reprezentacijom Srbije u Svetskoj ligi i od tada je sa svojim saigračima iz kluba u stalnom kontaktu.

„Za mene je olakšavajuća okolnost što sam iz sportskih razloga došao u Srbiju, zbog obaveza sa reprezentacijom. Izbegao sam situaciju u kojoj sam mogao da ostanem zarobljen u stanu u Italiji. Lakše je kada sam ovde sa porodicom“, kaže Gogov i dodaje da njegovim klupskim drugovima nimalo nije lako u ovoj situaciji.

„U svakodnevnom smo kontatku. Ti ljudi imaju svoje porodice, istovremeno se brinu za svoje bližnje, brinu za prijatelje, a plus su i sami zatvoreni u kućama. Tamo je na snazi policijski čas, nisu izašsli iz kuće više do 15 dana. Samo jedan član porodice može da izađe da obavi kupovinu i to je to. Uopšte im nije lako. To su sportisti koji su navikli da imaju dosta aktivnosti, Italijani su navikli da su napolju, da piju kafe i druže se. To predstavlja veliki problem, jer su za sve to uskraćeni, plus imaju i veliku brigu za svoje bližnje i još se saosećaju sa svojim sunarodnicima“.

Zbog epidemije korona virusa na Apeninskom poluostrvu svi sportski događaji su stopirani do 3. aprila, a bviši vaeterpolista beogradskog Partizana kaže da u ovom trenutku niko ne razmišlja o nastavku sportskih takmičenja.

„Mislim da ne postoji plan, jer je veoma teško da u momentima kada vam svaki dan umire skoro po hiljadu ljudi, pravite sportske planove. Jedino što znam da je prvenstvo u ragbiju, koje je veoma popularno u Italiji, potpuno poništeno. Razmatra se da se prvenstvo u košraci takođe poništi. Što se tiče vaterpola, apsolutno se ništa ne zna. Nije samo važno da se nastavi prvenstvo kada prođe epidemija, biće potreban i određeni period da sportsiti dosegnu takmičarsku formu. Sada smo svi u kućama, niko se ne bavi sportom“.

Gogov ističe da se ciljevi postavljeni na početku sezone sada teško mogu redefinisati.

„Trenutak je takav da ništa ne može da se planira za budućnost. Osnovna stvar je da sve ovo prođe, pa kada prođe da se vidi da li će se nastaviti prvenstvo. Ako se i nastavi, to će biti jedno potpuno novo prvenstvo, jer će se maltene krenuti od nule“, rekao je vaterpolista Triestine i objasnio da li može da se održi forma tokom izolacije.

„Što se tiče treninga i održavanja forme, to je gotovo nemoguće. Za profesionalnog sportistu teško je da održava formu kada je zartvoren u kući. Mogu da se rade neke vežbe, da se vozi sobni bicikl. Uz dužno poštovanje prema svim ostalim sportistima, mislim da je nama vaterpolistima malo teža sitaucija, jer mi treniramo u vodi“.

Student Pravnog fakulteta kaže da neočekivanu pauzu provodi sa najbližima.

„Ovo vreme provodim sa porodicom, jer sam u inostranstvu već duže vreme. Pored toga gledam fimove, serije, čitam knjige. Učim koliko mogu, malo treniram, čujem sa prijateljima. Igram društvene igre, koje su me vratile u neka prošla vremena“, rekao je Gogov i poručio da je ovo trenutak da se svi okrenemo ka svojim porodicama.

„Moja poruka za sve ljude u Srbiji da im u ovoj teškoj situaciji, kada je sve pod znakom pitanja, radna mesta, jedino preostaje porodica. Da je porodica jedino gde mogu da se vrate. Ljudi sad mogu da se podsete koliko je porodica bitna i toliko je važno da je čuvamo, da u budućnosti kada budu neka lepša vremena, ne zaborave da je poštuju i ulažu u nju. Ostanite kod kuće, čuvajte sebe i svoju porodicu“, zaključio je Gogov.

