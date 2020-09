Grčka: Sudske vlasti da krivično gone protivnike maski

ATINA – Sudske vlasti u Grčkoj dobile su danas instrukcije da krivično gone aktiviste koji se bore protiv nošenja zaštitnih maski tako što će ubrzati proces suđenja i kaznjavati one za koje se dokaže da su krivi zatvorskim kaznama od do godinu dana.

U uputstvima koje je izdao tužilac Vrhovnog suda, navodi se da su aktivisti, koji se protive naredbi vlade o nošenju zaštitnih maski kako bi se suzbila pandemija korona virusa, „pretnja javnom zdravlju i javnom redu“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.