Gutereš: Šteta od pandemije osećaće se godinama

NJUJORK – Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš rekao je danas da se svet prvi put od Drugog svetskog rata suočava sa zajedničkom pretnjom kakva je pandemija korona virusa i kritikovao zemlje koje su ignorisale preporuke Svetske zdravstvene organizacije.

„Prvi put od 1945. godine ceo svet je suočen sa zajedničkom pretnjom, bez obzira na nacionalnost ili veru. Društveni i ekonomski uticaj pandemije je ogroman i rastući“, rekao je Gutereš na posebnom zasedanju Generalne skupštine UN o korona virusu.

Ministry of Environment Government of Japan via AP

(Tanjug)

