Haos na ulicama u Italiji zbog mera: Suzavac i razbijeni izlozi (video)

Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije bilo je u pripravnosti zbog straha od nasilja, dok su u većim gradovima građani protestovali protiv najnovijih ograničenja u borbi protiv koronavirusa.

Protesti koji su u početku bili mirni, postali su nasilni tokom večeri. Policija je upotrebila suzavac kako bi rasterala demonstrante koji su razbijali izloge prodavnica, a nekolicina je privedena.

Od Torina, Milana i Trsta na severu do Rima, Napulja i Katanije na jugu, građani su se okupili na trgovima u znak protesta zbog najnovijeg dekreta italijanske vlade, koji podrazumeva parcijalni “lokdaun”, preneo je Gardijan.

“Zaključavanje” znači da su restorani, kafići, pabovi i barovi zatvoreni do 5 ujutru. Teretane, bazeni, pozorišta i bioskopi su potpuno zatvoreni.

U gradu Torinu na severu, neki demonstranti su prekinuli mirni protest, razbijajući izloge prodavnica, postavljajući dimne bombe i bacajući flaše na policiju na glavnom gradskom trgu.

Policija je upotrebila suzavac kako bi rasterale demonstrante, a nekolicina je privedena.

