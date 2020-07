Haos u Americi — fitilj koji može da zapali svet

Kriminal, desetine hiljada mrtvih od korone, prljava kampanja pred novembarske izbore i odnosi sa Kinom, deo su zapaljive smeše koja može da bukne i pokrene globalne sukobe, i zapali ceo svet, kaže politikolog Aleksandar Pavić komentarišući najnovije događaje u Americi.

On dodaje da je nasilje na ulicama, samo vrh ledenog brega sve većih problema sa kojima se suočava Amerika. Zato je predsednik Donald Tramp odlučio da pošalje federalne agente da pomognu lokalnoj policiji u Čikagu i Albukerkiju, gradovima koje vode demokrate, da se izbore sa nasiljem i kriminalom.

Flojd – samo deo zapaljive smese

Ulični nemiri ponovo su buknuli i u Sijetlu i Portlandu u kojima živi značajan procenat afroameričke populacije, gde su po pravilu gradonačelnici iz redova demokrata.

Politikolog Aleksandar Pavić podseća da nije reč samo o politizaciji smrti Džordža Flojda, već da je došlo i do lavine pritisaka sa leve strane političkog spektra u Demokratskoj partiji da se smanji finansiranje policije.

„To je ohrabrilo razne radikalne, a još više kriminalne elemente, a s druge strane obeshrabrilo policiju, jer policajci se u mnogim mestima žale da osećaju da nemaju podršku. Pojedini se čak plaše da primene silu zato što se boje da će oni da budu žrtveni jarci, smatraju da više ne mogu da rade svoj posao. Ovo je jedna vrlo zapaljiva smesa, u svemu tome Tramp je na kraju rešio da se pozove na stari zakon sa početka 19. veka i pošalje na teren federalne snage.

Amerikom vlada poluanarhčno stanje

Iako su i prethodni američki predsednici u više navrata koristili ovaj zakon i iako su federalni agenti već bili u Portlandu gde su se sukobili sa učesnicima antirasističkih protesta, Trampova odluka dočekana je na nož. To je očekivano, kaže Pavić, jer sve što Tramp uradi u ovoj situaciji ima takve odjeke na drugoj strani.

„On je smatrao da situacija izmiče kontroli, da federalne snage treba da budu angažovane da bi se sačuvala, ne samo imovina savezne države, jednostavno, da bi se obezbedio red i mir. U poslednja dva meseca je strašno skočila stopa kriminaliteta, zločina svih vrsta u nekim većim američkim gradovima. Reč je o eksploziji ubistava, nasilnih akata, nasilja uopšte, Amerikom vlada poluanarhčno stanje. Upravo na to se Tramp pozvao kao razlog zašto je morao ovako da reaguje“, objašnjava Pavić.

On dodaje da napadi političkih protivnika, koji Trampa optužuju za razne stvari, od diktature do fašizma, pokazuju u kakvom je turbulentom stanju Amerika. Ne more je samo nasilje i nasilne demonstracije, već i borba sa posledicama koronavirusa, čije se ekonomske posledice već osećaju.

Poljuljan i legitimitet izbora

„Tramp je mislio da je najgore prošlo, da može da počne da otvara privredu, ali korona ne jenjava, epidemija buknula na novim mestima, što se negativno odražava, ne samo na privredu, već i na psihe ljudi, posebno na desetine hiljada koji su uprkos ekonomskim uspesima zemlje živeli od plate do plate. Budućnost je neizvesna, a mediji dižu tenzije, radikalni elementi kao što je Antifa i soroševske organizacije dodatno potpaljuju vatru“, objašnjava naš sagovornik.

Paralelno sa krizom koju Tramp pokušava da reši uz pomoć federalnih agenata, američki predsednik bori se i sa napadima zbog predizborne kampanje u kojoj se čuju i međusobne optužbe da će druga strana da pokrade izbore, u zemlji koja druge uči demokratiji se dovodi u pitanje čak i legitimitet izbora i to je zanimljiva slika u ovom novom mozaiku popriličnog haosa u Americi, kaže Pavić.

Amerika izvozi svoju nestabilnost

„Uz sve to ide i Trampova hajka na Kinu, na koju je hteo da prebaci odgovornost za to kako se američka država nosila sa pandemijom, tvrdeći da je Kina kriva što je korona uopšte došla u Ameriku. Cilj je bio da se Kina praktično označi kao krivac za zarazu. U sklopu toga rešavaju se i mnogi pragmatični geopolitički problemi, jer Amerikanci su sada shvatili, ceo establišment, uključujući i Trampa, da je Kina veći problem za SAD od Rusije“, kaže Pavić.

Federalne snage možda će smiriti nemire na ulicama američkih gradova, ali svi problemi koji trenutno zajedno muče Sjedinjene Države čine zapaljivu smešu koja može da bude prilično opasna, ne samo za Amerikance, upozorava Pavić.

„Kada Zapad zapadne u velike probleme, njihov izlaz uvek je u nekom ratu da bi sa njih skrenuo pažnju ili čak da bi pokrenuo njegovu privredu, kao recimo u Drugom svetskom ratu. Tako da, situacija unutra u Americi nije uopšte dobra, a Amerika izvozi svoju nestabilnost u čitav svet“.

(Sputnjik)

