Hit serija koja je predvidela pandemiju koronavirusa (video)

Kada je prošle godine doživela premijeru u Rusiji na Netfliksu, niko nije mogao da pretpostavi da će ruska serija „To the Lake“ biti prikaz onoga što nas uskoro očekuje.

Ono što je posebno interesantno jeste da je originalni naziv Epidemiya, a donosi nam priču o ljudima koji beže iz svog staništa zahvaćenog zarazom, preciznije apokaliptičnom pandemijom. Naravno, ovo nije prva serija ove tematike, ali ova je osvanula u osetljivom trenutku.

Možda ste imali prilike da odgledate film The End of the World, iz 1916. godine, u kome se meteorit obrušava na zemlju, i izaziva prirodnu katastrofu i drušvene nemire.

Novo ostvarenje dostiže sve veću gledanost pre svega zbog toga što je akcenat ne na samoj pandemiji, već na odgovoru ljudi na nju.

Na početku gledamo scenu u kojoj čovek belih zenica korača kroz snežni ambijent. Zatim, naglo pada pored potoka i počinje da krvari. Reč je o noćnoj mori Ane, koju igra Viktorija Isakova, po zanimanju psiholog, kojoj utehu pruža partner Sergej, Kiril Karo.

Kako radnja teče, upoznajemo i druge likove, kao što su Sergejeva bivša žena, koja mu ne dozvoljava da vidi dete, niti želi da vidi njegovo dete iz drugog braka, koje pati od Aspergerovog sindroma.

Ipak, ono što sve brine jeste što ljudima u okruženju teče krv iz usta. Simptomi iz sna sa početka su sve vidljiviji, te se Moskvom širi panika i ljudi žele da pobegnu, međutim vlasti ih u tome sprečavaju.

Ukoliko ste mislili da je tu kraj nevoljama, prevarili ste se, jer paralelno, grupa kriminalaca prerušena u vojsku krstari imućnijim delom grada, i krade dragocenosti na koje naiđe, a usput siluje žene.

Kao što smo već naveli u uvodnom delu, u ovakvoj postavci stvari, čovek čoveku postaje ozbiljnija pretnja od same pandemije.

Ova serija, koja ukupno broji 8 epizoda u trajanju od okvirno 50 minuta, tek naknadno pažnju gledalaca usmerava na zdravstveni problem, dok u početku upoznajemo likove i njihove porodične i prijateljske veze.

Tada sledi tragedija, nalik onoj u seriji „The Walking Dead“, ali bez pojave zombija. Tekst zaključujemo komentarom da nam se čini da su autori pronašli pravu meru i nisu skrenuli u kliše.

Ukoliko se odlučite da mu pružite šansu, savetujemo vam da pravite razmak između epizoda, jer sadržaj u pojedinim trenucima budi jezu, ali je priča lepo osmišljena i zaokružena, uz neizostavnu napetost.

