Hitna pomoć: Redovne aktivnosti ali i pacijenti sa sumnjom na koronu

Beogradska Hitna pomoć protekle noći uglavnom je intervenisala na pozive hroničnih bolesnika, a saobraćajnih nezgoda tokom zabrane kretanja nije bilo, rekli su u toj službi.

Kako je rečeno jutros agenciji Beta, tokom noći u Beogradu Hitna pomoć intervenisala je jednom na javnom mestu, dok se bilans ukupnih intervencija još svodi.

Ekipe Hitne pomoći i dalje su angažovane na prevoženju pacijenata pod sumnjom na koronu, i to interklinički, od kovid ambulante do infektivne klinke, i od kuće do zdravstvene ustanove.

Iz Hitne pomoći navode da su u protekla 24 časa imali ukupno oko 2.000 poziva, uglavnom jer se gradjani interesuju o korona virusu.

