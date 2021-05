Hofer: Austrija se suviše oslanjala na EU, Srbija pokazala put

BEČ – Lider Slobodarske partije Austrije (FPO) i treći predsednik austrijskog parlamenta Norbert Hofer, za Tanjug je ocenio da se Austrija, u nabavci vakcina protiv korona virusa, previše oslonila na EU, i naglasio da je Srbija pokazala kako to treba raditi.

„Proteklih godinu dana mogli smo da vidimo da je dovoljan samo jedan virus da se čitava zemlje izbaci iz koloseka. Sumnjam da je korona virus poslednja pandemija sa kojom ćemo se suočiti. Moramo, zbog toga, učiniti sve da se pripremimo za buduće pandemije. U ekonomiji su nam potrebna preduzeća sa većom stopom sopstvenog kapitala, u zdravstvu moramo proširiti kapacitete. Ukupno gledano Austrija mora kao zemlja biti nezavisnija. Moramo osigurati da Austrija bude nezavisna i u oblasti energije i namirnica, kako ne bi bili zavisni od globalnog lanca snabdevanja“, objasnio je on.

Hofer je istakao da u nabavci vakcina ne smeju postojati geostrateška razmišljanja.

„Pitanje ne sme biti ko je razvio vakcinu, već samo dali je delotvorna i bezbedna. FPO je bila prva stranka u Austriji koja se založila za uključenje ruske vakcine Sputnjik V i strategiju vakcinacije. Doskorašnji ministar zdravlja Rudolf Anšober je to tada odbio. Nešto kasnije je nemačka kancelarka Angela Merkel najavila da treba upotrebiti Sputnjik V čim dobije odobrenje Evropske agencije za lekove (EMA). Od tog trenutka je ođednom i austrijski kancelar bio za Sputnjik V“, rekao je on.

Upitan da li je Austrija mogla mnogo ranije, kao Mađarska, samostalno da nabavlja vakcine i uzme u obzir rusku i kinesku, Hofer je kazao da se Austrija oslonila na snagu EU.

„To je, naknadno posmatrano, bila greška. Bilo je, međutim, dovoljno vremena da se blagovremeno sa zemljama izvan EU stupi u kontakt u cilju obezbeđivanja dodatnih isporuka. To je austrijska vlada propustila i umesto toga se držala striktno procesa nabavke EU“, rekao je on.

Srbija, prema njegovim rečima u vakcinisanju protiv korona virusa je zasigurno dobar primer kako je jedna zemlja bez pomoći EU uspela svom stanovništvu da obezbedi maksimalnu zaštitu.

„Kao građanina Austrije čini me tužnim kada moram da gledam kako sve one zemlje, koje nisu članice EU, značajnije bolje napreduju u nabavci vakcina. Izrael, Srbija ili Velika Britanija su daleko ispred država EU, što jasno pokazuje kako je kada se previše oslanjate na Uniju. U Srbiji, prema mojim saznanjima, može čak i da se bira vakcina. Loše upravljanje EU i austrijske vlade ovom krizom je mnoge moje sunarodnike navelo da budu vakcina-turisti“, dodao je on.

Hofer, govoreći o merama u borbi protiv pandemije, kaže da je samo jedno zaključavanje bilo delotvorno u Austriji, a to je bilo prvo.

„Tada je sve bilo pusto, građani su ostajali kod kuće. Zaključavanje se od tada ‘ofucalo’. Građani su zbog zabrane izlaska i zatvaranja gastronomije potisnuti iz javnog prostora. Posledice su da su se građani sretali u privatnom okruženju i to bez mera predostrožnosti. Oko 60 odsto svih infekcija događa se u privatnom okruženju. To je dokazano trasiranjem kontakata. I pored toga vlada nije bila spremna da napusti pogrešan put zaključavanja, a privreda je teško pogođena tim merama“, kazao je on.

Ukazao je da je svaki dan zaključavanja naneo zemlji veliku štetu.

„Pre svega u gastronomiji, turizmu i kulturi možemo očekivati veliki talas stečaja. Nacionalna banka Austrije došla je, simulacijom, do zaključka da će 10 odsto svih austrijskih preduzeća ove i iduće godine otići u stečaj. U normalnim okolnostima to je svega oko jedan odsto“, kaže on.

Hofer ističe da vlada mora osigurati da ne dođe do povećanja poreza, jer niti građani, a ni privreda neće biti u stanju da savladaju dalja opterećenja.

Zahteva i smanjenje poreza na zaposlene i namete za preduzeća.

Takođe predlaže i da se svakom državljaninu Austrije, od bebe do penzionera, da po hiljadu evra u obliku bona.

„Time može plaćati robu ili usluge preduzećima koja u Austriji plaćaju porez. Na taj način bi stavili u obrt svež novac. Dalja mera za jačanje austrijske privrede je i povećane investicije u infrastrukturu, u prugu, puteve i brzi internet. Takođe država mora i smanjiti skupu birokratiju“, predlaže Hofer.

(Tanjug)

