Holanđani pozvani da ostanu u kućama zbog snega i vetra

AMSTERDAM – U Holandiji su za danas najavljene jake snežne padavine i vetar, zbog čega su nadležni izdali crveni meteo-alarm za celu zemlju, prvi takav u poslednjih devet godina.

Vlada je upozorila građane zbog vetra koji će duvati do 90 kilometara na sat i do 20 centimetara snega koji bi mogli da dovedu do opasnih snežnih nanosa na putevima i ograničene vidljivosti, prenosi Rojters.

Svi centri za testiranje na koronavirus biće zatvoreni, saopštile su zdravstvene vlasti.

Železnički saobraćaj će biti sveden na minimum.

Aerodrom Shipol upozorio je da je moguće da će doći do kašnjenja letova. Glavni supermarketi otkazali su dostavu hrane.

Otkazani su i svi profesionalni fudbalski mečevi zakazani za sutra, a gradsko veće u Amsterdamu odlučilo je da zatvori sve kanale kako bi oni mogli da se koriste za klizanje tokom nedelje.

U Holandiji su već na snazi mere „lokdauna“ zbog korona virusa u okviru kojih trgovine, restorani, barovi i druga javna mesta već nedeljama ne rade.

(Tanjug)

