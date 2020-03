HORES:Zatvoreni prvi hoteli, turizam ugrožen

BEOGRAD – U Srbiji su danas zatvoreni prvi hoteli zbog otkazivanja noćenja gostiju usled koronavirusa, kažu u Poslovnom udruženju hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije (HORES).

To udruženje je od svih hotela zatražilo podatke o otkazivanju aranžmana za februar, mart i april.

Direktor HORES-a Georgi Genov rekao je da za sada imaju informacije da je u 64 hotela otkazano 7.132 individualnh noćenja, a da je otkazano i 25.337 noćenja (grupnih), koja su ranije zakazana.

Genov je novinarima uoči vanredne sednice UO HORES-a povodom aktuelne epidemiološke situacije, na temu „Uticaj COVID-19″ na poslovanje hotelske i restoraterske industrije Srbije“ rekao da je zapravo broj otkazavih noćenja trostruko veći i da svakog trenutka stižu informacije o otkazivanju.

On je najavio da će se u narednih 10 do 15 dana biti poznat podatak koliko je otkazano noćenja do 1. maja, a da je planirano da se 15. maja Skupština HORES-a sastane kako bi se videlo kolika je šteta usled toga nastala.

Predsednik Skupštine HORES-a Tomislav Momirović rekao je da biznis hotelijera u Beogradu i većim gradovima prestaje da postoji.

„Mi smo danas u situaciji da se naši poslovi tope na nivo od 80 do 90 odsto. Prvi hoteli danas su zatvoreni, prvi radnici otpušteni, određeni hoteli nemaju sredstava da isplate plate i obaveze zaposlenima“, rekao je Momirović.

On je upozorio da se može očekivati da će veliki broj hotela biti zatvoren ako se stvari ne promene u skorijem periodu.

„Naš posao u ovom trenutku prestaje da postoji, turizam je izuzetno ugrožen“, rekao je Momirović dodajući da zaposleni u hotelijerstvu trpe najviše posledice u trenutnim okolnostima.

U HORES-u najavljuju da će tražiti olakšice za plaćanje poreza, jer kako kaže Momirović, „ovo više nisu redovne ni vanredne okolnosti već katastrofalne za hotelijere“.

Takođe kažu da su pojedini hoteli zbog sprečavanja širenja virusa ukinuli uslugu švedskog stola kao i da su počeli dezinfekciju soba.

Na skupštinu HORES-a došao je i predsednik PKS Marko Čadež, državni sekretar Ministarstva trgovine Milan Knežević, direktorka TOS Marija Labović, a pozvani su i predstavnici Ministarstva zdravlja.

(Tanjug)