I Italija razvija vakcinu, pokazala se bezbednom

RIM – Vakcina protiv korona virusa koju razvija rimska biotehnološka kompanija ReiTera je bezbedna, izjavio je danas naučni direktor bolnice za infektivne bolesti Spalanzani Đuzepe Ipolito.

On je to rekao na predstavljanju rezultata prve faze vakcine GRAd-CoV2 i istakao da je do sada vakcina testirana na 100 osoba, a da je njih 45 vakcinisano različitim dozama i da niko od njih nije imao negativne efekte ili nus pojave ni 28 dana nakon vakcinacije, prenosi Ansa.

Kako se navodi, to je bolji rezultat u poređenju sa vakcinama kompanija Moderna i Fajzer koje su imali neželjene efekte.

„Vrhunac proizvodnje antitela ostaje konstantan na četiri

nedelje i prima se jedna doza vakcine“, rekao je ipolito i dodao da vakcina stvara antitela na virus u 92,5 odsto slučajeva.

Predsednica kompanije Rei Tera Antonela Folgore izjavila je da kompanija planira da proizvodi 100 miliona vakcina godišnje, kao i da je vakcina stabilna na temperaturama od dva do osam stepeni.

(Tanjug)

